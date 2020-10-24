۱۸ صنف سینمایی از هیأت مدیره و مدیرعامل «خانه سینما» حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ صنف سینمای ایران از هیات‌مدیره تازه خانه سینما و انتخاب آن‌ها برای مدیرعامل خانه سینما حمایت کردند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«هیات مدیره محترم خانه سینما

شما در حالی از مسیر دشوار انتخاب عبور کردید که هر یک روز تردید و انفعال‌تان بر سلامت و وضع معیشت بیش از پنج‌هزار عضو خانه لطمه وارد می‌کرد. ولی سرانجام به وظیفه انتخاب مدیرعامل خانه سینما، که مجمع عمومی بر عهده شما گذاشته عمل کردید.

ما نمایندگان اصناف سینما، اینک امیدوار شدیم که شما هیات مدیره‌ای توانا و مصمم هستید و شرایط ناگوار امروز را به‌خوبی درک می‌کنید و حال با انتشار این بیانیه می‌خواهیم ضمن تشکر از شما، بدانید که در تمام دوران خدمت‌تان در خانه سینما و در هر نوع طرح و تصمیم برای ارتقای وضعیت معیشتی، شغلی، رفاهی و بیمه‌ای، از پشتیبانی اصناف سینمایی برخوردارید.

مدیریت شما در دوره پیشِ رو، با توجه به چشم‌انداز تاریک و بی‌رونق سینما، نمونه‌ای خواهد بود از اتخاذ تصمیمات مناسب، سریع و به‌هنگام و یا اشتباهاتی ویرانگر.

ما اصناف سینمای ایران، در مسیر حل مشکلات و تصمیمات درست، کنارتان خواهیم بود.

به امید توفیق شما

کانون فیلمنامه نویسان سینما

کانون کارگردانان سینمای ایران

انجمن صنفی فیلمبرداران سینما

انجمن صنفی تدوینگران سینما

انجمن صنفی بازیگران سینما

انجمن صنفی چهره‌پردازان سینما

انجمن صنفی طراحان فیلم ایران

انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران فیلم

انجمن صنفی موسسات پخش فیلم

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان

انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار سینما

انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن

انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی

انجمن صنفی تبلیغات سینما

انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستند

انجمن صنفی طراحان و مجریان صحنه سینما

انجمن صنفی بازیگران و بدلکاران سینما

انجمن صنفی مدیران سالن‌های سینما»

هفته گذشته هیات مدیره خانه سینما برای سومین دوره پیاپی رای به مدیریت منوچهر شاهسواری در این نهاد صنفی دادند.

توضیح تکمیلی؛ این نامه در ابتدا با امضای ۲۱ صنف برای رسانه‌ها ارسال شده بود اما ساعتی بعد منتشرکنندگان نامه با انتشار اصلاحیه‌ای اعلام کردند نام سه صنف به اشتباه و بدون تأیید نهایی پای این نامه درج شده بود و به همین دلیل تعداد امضای صنوف سینمایی به عدد ۱۸ کاهش یافت.