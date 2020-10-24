به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل (UNOOSA) با همکاری مرکز آموزش فناوری و علوم فضایی آسیا و اقیانوسیه (CSSTEAP) دوره های کوتاه مدت آموزشی مجازی (MOOC) را با عنوان « برنامه های مکان محور در مدیریت مخاطرات طبیعی» برای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت رایگان برگزار می کند.

این دوره آموزشی فرصت مناسبی برای کسانی است که می خواهند توانایی های خود را در رابطه با استفاده از نرم افزارهای مرتبط با علوم و فنون فضایی برای مدیریت مخاطرات طبیعی افزایش دهند. این دوره متشکل از دو بخش آموزشی پایه ای و پیشرفته هر کدام به مدت ۱۲ ساعت است.

در بخش پایه ای تمامی متخصصانی که علاقه مند به افزایش آگاهی از آخرین روند چگونگی استفاده از فناوری های فضایی برای مدیریت و کنترل بلایای طبیعی هستند، می‌توانند حضور یابند.

این بخش شامل دو ماژول با محتوای « بررسی اجمالی مدیریت بلایای طبیعی (DRM) و ارتباط آن با فناوری های فضایی» و « سیستم های مشاهده زمین و مدیریت مخاطرات طبیعی» است.

داوطلبان پس از اتمام این بخش می‌توانند وارد بخش پیشرفته شوند.

در بخش پیشرفته تمامی متخصصانی که علاقه مند به یادگیری مهارت های بیشتر در استفاده از فناوری های مکانی و رصد زمین در تمام مراحل مدیریت بلایا هستند، پس از گذراندن بخش پایه ای (به عنوان پیش نیاز) در این بخش شرکت می کنند.

بخش پیشرفته این دوره آموزشی شامل ماژول های « سیستم های مشاهده زمین و نرم افزارهای پیشرفته برای مدیریت بلایا»، « سیستم مشاهده زمین و مخاطرات مرتبط با آب و هواشناسی»، «سیستم مشاهده زمین و مخاطرات مرتبط با زمین شناسی» و «سیستم مشاهده زمین و مخاطرات مرتبط با محیط زیست» خواهد بود.

هر ماژول با خودارزیابی به پایان می رسد. پس از اتمام خودارزیابی شرکت کنندگان به سایر بخش ها دسترسی پیدا خواهند کرد.

تمام سخنرانی ها و مطالب آموزشی به زبان انگلیسی خواهد بود.

داوطلبان پس از تکمیل هر کدام از بخش های پایه و پیشرفته گواهی دریافت می کنند.

جزئیات بیشتر از برگزاری این دوره آموزشی در این لینک در دسترس است.