لزوم جانمایی محل دفن اموات در طرح جامع امامزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا عادل ظهر شنبه در حاشیه سفر یک روزه به استان اصفهان به مناسبت افتتاح برخی از پروژههای دهه وقف در این استان اظهار داشت: یکی از برنامههای این سفر بازدید از امامزادگان استان اصفهان و به ویژه امامزادگانی است که فعالیتهای عمرانی و برنامههای فرهنگی و اجتماعی ویژهای را دارند.
وی افزود: بر این اساس از امامزاده «بی بی زینبیه» بازدیدی را داشتیم که در این امامزاده پروژههای مختلف عمرانی و فرهنگی در دست اجراست که این فعالیتها با همت هیئت امنا با سرعت خوبی نیز انجام میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه در حال حاضر امامزاده بی بی زینبیه از نظر فضای فیزیکی و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی میتواند به یکی از بقاع متبرکه شاخص کشوری تبدیل شود و برای مجاوران و زائرین خدمات مناسبی را ارائه دهد.
راهاندازی موزه وقف در اصفهان
وی همچنین به افتتاح موزه وقف در مقبره علامه مجلسی اشاره کرد و گفت: آثار نسخ خطی و اشیای تاریخی وقف شده بود از این پس در این موزه نگهداری میشود.
حجتالاسلام عادل همچنین به حضور در مسجد جامع اصفهان و رونمایی از یک هزار بسته معیشتی برای هدیه به نیازمندان در دهه وقف در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این طرح به صورت سراسری در همه استانهای کشور اجرایی شده است.
وی افزود: بازدید از امامزاده اسحاق و بهره برداری از ساختمان مدیریت آرامستانهای بقاع شهرستان اصفهان از دیگر برنامههای امروز ما در اصفهان است.
توزیع یک میلیون و ۱۱۷ هزار بسته معیشتی برای نیازمندان
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا اربعین امسال یک میلیون و ۱۱۷ هزار بسته معیشتی را بین نیازمندان سراسر کشور توزیع کردیم، ابراز داشت: در دهه وقف نیز توزیع ۲۵۰ هزار بسته معیشتی در دستور کار است که آمارها بیانگر تهیه تعداد بیشتری از این بستهها برای نیازمندان است.
وی با بیان اینکه در دهه وقف امسال بسیاری از برنامههای سازمان اوقاف و امور خیریه تحت تأثیر کرونا بوده و از این رو موفق به برگزاری بسیاری از برنامهها نشدیم، گفت: برای مثال هر ساله در همه استانهای کشور آئین تجلیل از واقفان را داشتیم که در سال جاری این همایش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان اوقاف به صورت ویدئوکنفرانس و همزمان برای سراسر کشور و برای تعداد کمی برگزار شد.
رونمایی از سند ارتقای فرهنگ وقف
حجتالاسلام عادل اضافه کرد: رونمایی از سند ارتقای فرهنگ وقف، راهاندازی کتابخانه تخصصی وقف و رونمایی از پوستر جشنواره وقف چشمه همیشه جاری را نیز در مراسم تجلیل از واقفان امسال داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی دفن اموات در امامزادگان کشور در دستور کار است، تصریح کرد: برای این امر کمیسیون ویژه در سازمان مرکزی و به تبع آن کمیتههایی نیز استانهای کشور وجود دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مطالبات از سوی شهروندان به ویژه در استان اصفهان برای دفن اموات در امامزادگان وجود دارد، ابراز داشت: از این رو چنانچه ساز و کاری را در این زمینه نداشته باشیم مشکلاتی را خواهیم داشت، از این رو از نظر طرح و نقشه و همچنین ساماندهی قبور و چگونگی دفن و از سوی دیگر قیمت گذاری قبور باید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: در برخی از امامزادگان اصفهان و به ویژه زینبیه در طرح جامع، جانمایی برای دفن در نظر گرفته شده و بهتر است در امامزادگانی که امکان دفن وجود دارد، در طرح جامع این امر دیده شود.
تولید ۲۰ میلیون ماسک در ۲۱۷ امامزاده
حجتالاسلام عادل در ادامه با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا در سازمان اوقاف تأمین بستههای معیشتی و تأمین ماسک و لباس برای کادر درمان را در دستور کار داریم، افزود: از این رو طی ۶ ماه امسال ۲۰ میلیون ماسک در ۲۱۷ امامزاده که کارگاه توزیع ماسک دارند تولید و بین نیازمندان توزیع شده است.
وی اضافه کرد: همچنین ۵۰ هزار دست گان برای کادر درمان و هفت میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده در امامزادگان مراکز درمانی و امامزادگان به شکل رایگان توزیع شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تولید آب میوه طبیعی و طبخ غذای تبرکی برای کادر درمان نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در موقوفات کشور بوده است.
وی با بیان اینکه در حوزه توسعه فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی نیز سازمان اوقاف ورود جدی داشته است، ادامه داد: در گذشته بارها به این موضوع تاکید داشتیم اما اقدامات کافی نبود و این در حالی است که با شیوع کرونا این امر رونق گرفت و ضرورت حضور در فضای مجازی ملموستر شد.
فعالیت ۷۰۰ کانال اطلاع رسانی ویژه امامزادگان کشور
حجتالاسلام عادل با بیان اینکه در حال حاضر در کشور بیش از ۷۰۰ کانال در خصوص موقوفات اطلاع رسانی میکنند، افزود: این کانالها به امامزادگان اختصاص دارند و یک کانال پشتیبان محتوای مورد نیاز این کانالها را تولید میکند.
وی افزود: بر این اساس برای مبلغان جلسات سواد رسانه را مطرح کردهایم تا تبلیغ مجازی را دنبال کنند، همچنین پلتفرمهای مختلفی برای برنامههای فرهنگی در فضای مجازی در سطح سازمان در دست طراحی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف در بحث سامانه شاد دانش آموزان نیز ورود کرده و محتوایی که در برنامه بیان توسط حوزه علمیه استان تهران منتشر میشود را تولید میکنند.
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