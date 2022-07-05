اعتقاد مردم نسبت به وقف و زیارت بالاترین سرمایه سازمان اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دوروزه معاونان فرهنگی، اجتماعی ادارات کل استانی سازمان اوقاف با موضوع تبیین برنامه‌های ابلاغی ۱۴۰۱ صبح امروز در ساختمان شهید سلیمانی این سازمان آغاز به کار کرد.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در سخنانی در ابتدای این نشست ضمن تأکید بر لزوم تقویت بعد معنوی و الهی و خودساختگی منابع انسانی به‌منظور تأثیرگذاری بیشتر فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان اوقاف در جامعه، گفت: مدیریت داشته‌ها و این‌که ما چیزهایی را که داریم بشناسیم، از اهمیت زیادی برخوردار است. ما باید به ابزار و امکانات و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان اوقاف اشراف داشته باشیم.داشته‌های ما کم نیست. به نظر من مهم‌ترین داشته ما اعتقاد مردم است.

وی ادامه داد: اعتقاد مردم نسبت به وقف، نسبت به کارهای خیر، نسبت به زیارت نسبت به معنویات بالاترین سرمایه ماست. باید در رفع موانعی که باعث می‌شود این اعتقاد کاهش پیدا کند، تلاش کنیم.

عادل یادآور شد: اگر در سطح کشور در طی این سال‌ها بسته‌های ارزاق و معیشتی توزیع شده بخش عمده آن را مردم تأمین کرده‌اند. همان بخشی هم که اوقاف تأمین کرده بازهم به مردم برمی‌گردد اما مسیر دیگری را در قالب اجرای نیت یک واقف یا نذورات مربوط به امامزادگان پیموده است.

وی همچنین تصریح کرد: چه ظرفیت مردمی‌ای از بقاع متبرکه بالاتر؟ کجا می‌شود مؤسسه فرهنگی یا حتی وزارتخانه‌ای را پیدا کرد که مثل یک بقعه مردمی باشد و بتواند به‌صورت مستقل خودش را مدیریت کند. امامزاده نه مؤسسه فرهنگی است نه اداره است نه سازمان است نه وزارتخانه است نه احتیاج به تبلیغات و اتوبوس گذاشتن برای حضور مردم دارد. رونق حضور مردم در امامزادگان به اعتقادات آن‌ها برمی‌گردد.

هیئات مذهبی حضورشان در امامزاده‌ها غنیمت است

عادل نیات واقفان را از دیگر داشته‌های مهم سازمان اوقاف عنوان کرد و گفت: هر موضوع خیری را که تصور کنید ردپایی از آن کم یا زیاد در موقوفات وجود دارد. ما می‌توانیم با ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در وقف وجود دارد در این مسیر اتفاقات جدیدی را رقم بزنیم. بعد از شهادت شهید فخری زاده واقفی می‌آید ۳۰ میلیارد تومان اموالی را برای تقویت انرژی هسته‌ای وقف می‌کند. این ظرفیت خیلی بزرگی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: منابع انسانی داشته بسیار مهمی دیگر ماست. ما با گروه‌های زیادی مرتبطیم. این‌ها ظرفیت‌های سازمان اوقاف‌اند مثل مبلغان بی‌تکلف و توانمندی که با سازمان در ارتباط هستند. مثل هیئت‌امنای امامزادگان. ما ۲۵ هزار نفر در کشور عضو هیئت‌امنای امامزادگان داریم. یا هیئات مذهبی که حضورشان در امامزاده‌ها غنیمت است. جامعه‌های قرآنی و حتی افرادی که به‌عنوان مستأجر با سازمان اوقاف در ارتباط هستند، این‌ها همه ظرفیت‌های بسیار مهمی برای ما محسوب می‌شوند.

عادل تأکید کرد: موضوع دیگر بحث هم‌افزایی است. هم‌افزایی از موضوعاتی است که در کشور صحبت از آن زیاد است اما در میدان و اجرا آن‌طور که باید و شاید به آن عمل نمی‌شود. ما باید در واحدهای سازمانی خودمان شاهد رشد هم‌افزایی باشیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر اصلاح و روان‌سازی بروکراسی اداری است. گاهی کار در میدان لنگ است اما ما درگیر بروکراسی اداری هستیم. روان‌سازی این بروکراسی‌ها باعث پیشبرد فعالیت‌ها می‌شود.



عادل در ادامه سخنانش به تبیین موضوعاتی همچون لزوم تمرکززدایی و واگذاری کارها به استان‌ها، انگیزه بخشی به منابع انسانی، نظارت بر فعالیت‌ها و ارتباط معاونت فرهنگی و اجتماعی با واحدهای استانی، اهمیت دادن به اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای و لزوم جهاد تبیین و امیدافزایی در جامعه پرداخت.