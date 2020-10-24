اقدامات اضطراری شهرداری تهران در موج سوم شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا شهرداری تهران به ریاست مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران برای اتخاذ تصمیمات اجرایی مهم در موج سوم شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

با توجه به شیوع بیماری کووید -۱۹ در تهران و تشدید اقدامات پیشگیرانه، جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا شهرداری تهران به ریاست مصطفی کاظمی، مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران و با شرکت معاونان شهردار تهران و مدیران عامل سازمان‌های اتوبوسرانی، مترو، پایانه‌ها، بحران، تاکسیرانی، بوستان‌ها و فضای سبز، پسماند و بهشت زهرا (س)، روز شنبه -۳ آبان ۱۳۹۹- برگزار شد.

در این جلسه پس از گفتگو و تبادل نظر مقرر شد ۱۰ اقدامات مهم به شرح ذیل انجام شود.

۱ . برگزاری جلسات اضطراری ستاد مبارزه با شیوع کرونا در شهرداری تهران از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ به صورت هفتگی تا اطلاع ثانوی

۲. تهیه پیشنهادات ترافیکی در خصوص شناوری زمان‌بندی طرح‌های ترافیکی، ساعات کاری و ساعات حرکت وسایل نقلیه به منظور کاهش تردد شهروندان برای ارائه به شورای عالی ترافیک

۳. تهیه محتوای تبلیغی و آموزشی برای اکران در محیط های شهری از هفته جاری

۴. کاهش ۵۰ درصد حضور کارکنان در محیط کار

۵. تشدید اقدامات ضدعفونی در وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی و انجام اقدامات جدی به منظور جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به فروشگاه‌های شهروند، میادین میوه و تره بار، مترو و اتوبوس

۶. تهیه پیشنهادات لازم برای تعطیلی بوستان‌ها با توجه به شیوع کرونا و افزایش برودت هوا همزمان با تاریک شدن هوا بخصوص در روزهای تعطیل

۷. برگزاری جلسات با مسئولان وزارت بهداشت و مسئولان ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا در خصوص ایجاد هماهنگی یبشتر برای مقابله با شیوع بیماری و دستیابی به راهکارهای مناسب برای چالش‌های پیش رو

۸. ارسال پیشنهادات ایجاد محدودیت‌های جدی‌تر با توجه به بررسی‌های علمی و کارشناسی به رئیس ستاد ملی ستاد مبارزه با کرونا از طرف شهردار تهران

۹. انجام تمهیدات لازم برای پشتیبانی اقلام بهداشتی و ضدعفونی با توجه به آغاز فصل سرما برای تأمین کالای بهداشتی لازم در اختیار کارکنان خدمات دهنده و تأمین کالاهای مجموعه‌های خدماتی میادین میوه و تره بار و شهروند به عموم مردم با توجه به آغاز فصل سرما

۱۰. برگزاری جلسات اضطراری و تهیه پیشنهادات لازم به منظور هماهنگی دستگاه‌های ذیربط برای مبارزه با آلودگی هوا در آستانه سرما و افزایش شیوع بیماری با توجه به تأکیدات متخصصان بر نقش آلودگی هوا در گسترش شیوع بیماری