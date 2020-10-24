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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

اقدامات اضطراری شهرداری تهران در موج سوم شیوع کرونا

اقدامات اضطراری شهرداری تهران در موج سوم شیوع کرونا

در جریان جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا شهرداری تهران ۱۰ اقدام اضطراری شهرداری تهران در موج سوم شیوع کرونا بیان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا شهرداری تهران به ریاست مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران برای اتخاذ تصمیمات اجرایی مهم در موج سوم شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

با توجه به شیوع بیماری کووید -۱۹ در تهران و تشدید اقدامات پیشگیرانه، جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا شهرداری تهران به ریاست مصطفی کاظمی، مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران و با شرکت معاونان شهردار تهران و مدیران عامل سازمان‌های اتوبوسرانی، مترو، پایانه‌ها، بحران، تاکسیرانی، بوستان‌ها و فضای سبز، پسماند و بهشت زهرا (س)، روز شنبه -۳ آبان ۱۳۹۹- برگزار شد.

در این جلسه پس از گفتگو و تبادل نظر مقرر شد ۱۰ اقدامات مهم به شرح ذیل انجام شود.

۱ . برگزاری جلسات اضطراری ستاد مبارزه با شیوع کرونا در شهرداری تهران از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ به صورت هفتگی تا اطلاع ثانوی 

۲. تهیه پیشنهادات ترافیکی در خصوص شناوری زمان‌بندی طرح‌های ترافیکی، ساعات کاری و ساعات حرکت وسایل نقلیه به منظور کاهش تردد شهروندان برای ارائه به شورای عالی ترافیک
۳. تهیه محتوای تبلیغی و آموزشی برای اکران در محیط های شهری از هفته جاری
۴. کاهش ۵۰ درصد حضور کارکنان در محیط کار
۵. تشدید اقدامات ضدعفونی در وسایل حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی و انجام اقدامات جدی به منظور جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به فروشگاه‌های شهروند، میادین میوه و تره بار، مترو و اتوبوس
۶. تهیه پیشنهادات لازم برای تعطیلی بوستان‌ها با توجه به شیوع کرونا و افزایش برودت هوا همزمان با تاریک شدن هوا بخصوص در روزهای تعطیل
۷. برگزاری جلسات با مسئولان وزارت بهداشت و مسئولان ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا در خصوص ایجاد هماهنگی یبشتر برای مقابله با شیوع بیماری و دستیابی به راهکارهای مناسب برای چالش‌های پیش رو
۸. ارسال پیشنهادات ایجاد محدودیت‌های جدی‌تر با توجه به بررسی‌های علمی و کارشناسی به رئیس ستاد ملی ستاد مبارزه با کرونا از طرف شهردار تهران
۹. انجام تمهیدات لازم برای پشتیبانی اقلام بهداشتی و ضدعفونی با توجه به آغاز فصل سرما برای تأمین کالای بهداشتی لازم در اختیار کارکنان خدمات دهنده و تأمین کالاهای مجموعه‌های خدماتی میادین میوه و تره بار و شهروند به عموم مردم با توجه به آغاز فصل سرما
۱۰. برگزاری جلسات اضطراری و تهیه پیشنهادات لازم به منظور هماهنگی دستگاه‌های ذیربط برای مبارزه با آلودگی هوا در آستانه سرما و افزایش شیوع بیماری با توجه به تأکیدات متخصصان بر نقش آلودگی هوا در گسترش شیوع بیماری

کد مطلب 5055448

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