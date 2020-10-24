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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۲۲

زمین‌لرزه شدیدی آوج را لرزاند

زمین‌لرزه شدیدی آوج را لرزاند

قزوین- زمین‌لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر شهر آوج از توابع استان قزوین را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین‌لرزه ای به مقیاس ۵.۴ ریشتر شهرستان آوج را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۴ دقیقه بعد از ظهر در مرز استان قزوین و همدان و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارت احتمالی مخابره نشده است

کد مطلب 5055460

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