به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین‌لرزه ای به مقیاس ۵.۴ ریشتر شهرستان آوج را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۴ دقیقه بعد از ظهر در مرز استان قزوین و همدان و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارت احتمالی مخابره نشده است