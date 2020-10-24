پرداخت ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات کرونایی به اهالی فرهنگ و هنر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عمران خودآموز عصر شنبه در چهل و دومین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری ایلام اظهار کرد: با پایان مرحله اول پرداخت تسهیلات کرونایی بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات به اهالی فرهنگ و هنر و رسانه ایلام پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در مجموع، ۶۸۶ فقره پرونده و بالغ بر ۹۰۹ نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه ایلام در سامانه کارا ثبت‌نام کردند.

خودآموز تسهیلات درخواستی اصحاب فرهنگ و هنر استان در این سامانه را بیش از ۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.