جهانگیری بر تلاش برای حفظ حقوق اصناف تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای صنوف و مجامع حرفه ای کشور بعد از ظهر امروز (شنبه) با معاون اول رئیس جمهور دیدار کردند.

در این نشست که مسئول کانون دفاتر خدمات قضائی، رئیس سردفترداران اسناد رسمی، رئیس کارشناسان دادگستری تهران، معاون سازمان نظام پزشکی، رئیس سازمان نظام مهندسی، رئیس دفاتر پیشخوان دولت، رئیس دفاتر ازدواج و طلاق و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند هر یک از آنان به طور جداگانه، دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص مسائل روز کشور و ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی اصناف و مجامع بیان کردند.

در این دیدار که دبیر هیأت دولت نیز حضور داشت، معاون اول رئیس جمهور ضمن استقبال از دیدگاه‌های تخصصی رؤسای صنوف و مجامع حرفه ای کشور، بر تلاش برای حفظ حقوق اصناف در عین تأمین حقوق شهروندان تاکید کرد.