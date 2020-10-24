به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود طباطبایی جانباز ۶۵ درصد و عضو گروه انسان‌های سبز ایران و سفیر صلح و دوستی اقوام ایرانی و دوچرخه سوار ارزش‌های اسلامی وارد دامغان شد و با حضور در بیمارستان ولایت به یاد شهدای مدافع سلامت دو نهال غرس کرد.

سید مسعود طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سومین دور سفر ایرانگردی خود را از ۱۵ مرداد به یاد شهدای مدافع سلامت آغاز کردم که پس از رکاب زنی به استان‌های سمنان، گلستان به استان خراسان رضوی خواهم رفت، گفت: ترویج فرهنگ انسان دوستی و خدمت به جامعه از سوی کادر زحمتکش سلامت در اقصی نقاط ایران عزیز اسلامی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری با هدف سلامت افراد جامعه از مهمترین اهداف سفرم با دوچرخه به استان‌های کشور است.

عضو گروه انسان‌های سبز ایران در چهارمین دور دوچرخه سواری به استان‌های کشور وارد دامغان شد.

سید مسعود طباطبایی جانباز ۶۵ درصد بازنشسته ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران طرح جهانی کمربند صلح یادواره شهدای گمنام کشور را با هدف پیاده روی دور دنیا ارائه کرد و مسیر تهران - قم - کربلا، ایران - ترکیه و تهران - مشهد را هم به صورت انفرادی و گروهی پیاده پیموده است.

سید مسعود طباطبایی ساکن تهران در سال ۱۳۶۵ در تک و پاتک سومار - نفت شهر به درجه رفیع ۶۵ درصدی جانبازی نائل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان سمنان دارای دو شهید مدافع سلامت است.