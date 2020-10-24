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۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۴۵

دادستان خراسان رضوی خبر داد؛

تشکیل پرونده‌ درخصوص مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط ناجا

تشکیل پرونده‌ درخصوص مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط ناجا

دادستان نظامی استان خراسان رضوی گفت: پرونده‌ای در دادسرای نظامی درخصوص مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط مأموران نیروی انتظامی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میزان، دادستان نظامی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی درباره مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط مأموران نیروی انتظامی خبر داد.

مهدی اخلاقی دادستان نظامی استان در این رابطه گفت: پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خراسان رضوی تشکیل شده و خانواده متوفی نیز شکایت خود را به این دادسرا اعلام کرده اند.

وی افزود: معاون دادستان نظامی خراسان رضوی با حضور در پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی، دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفی را صادر کرده است.

دادستان نظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای نظامی خراسان رضوی ارجاع و موضوع در ۸ بند به ضابطان قضائی ارجاع شده تا در اسرع وقت، این واقعه را بررسی و گزارش کنند.

کد مطلب 5055730

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