نویسندگان و فعالان ادبیات پایداری گیلان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مهم نویسندگان و فعالان ادبیات پایداری در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: فعالان این حوزه به عنوان حافظان، میراث داران و پاسداران وقایع، رخدادها و حماسههای دفاع مقدس نقش آفرین هستند.
وی به برگزاری مراسم تجلیل از نویسندگان و فعالان ادبیات پایداری استان گیلان اشاره کرد و گفت: این مراسم با حضور «محمدرضا سنگری» چهره برجسته ادبیات پایداری کشور و به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس و به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار خواهد شد.
مدیرکل ارشاد گیلان با بیان اینکه در این مراسم از ۲۵ نویسنده دفاع مقدس استان تجلیل میشود، افزود: تجلیل از سازمانهایی که در انتشار کتابهای دفاع مقدس کوشا بوده و همچنین نهادهای مردمی که به این امر اهتمام داشتهاند نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در این جلسه برخی از چهرههای رزمنده دفاع مقدس و خانوادههای عزیز شهدا نیز در کنار نویسندگان و فعالان ادبیات پایداری کشور حضور خواهند داشت.
فاضلی با تأکید بر اینکه این مراسم با رعایت پروتکلهای بهداشتی در فضای باز برگزار میشود، افزود: این برنامه ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ششم آبان ماه در حسینیه هنر رشت برگزار میشود.
نظر شما