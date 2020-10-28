پاریس گستاخانه از توهین به ساحت پیامبر اکرم (ص) دفاع کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «گابریل اتال» (Gabriel Attal) سخنگوی دولت فرانسه امروز چهارشنبه در دفاعی گستاخانه از اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم (ص) در سخنانی ادعا کرد که کشورش در برابر آنچه وی مدعی «تلاش‌های بی‌ثبات سازی و ارعاب» شد؛ کوتاه نمی‌آید!

سخنگوی دولت فرانسه در سخنانی عوام‌فریبانه و بدون اشاره به جریحه دار شدن احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان، مدعی شد که «پاریس از اصول و ارزش‌های خود بازنمی گردد»!

این در حالیست که در روزهای اخیر حمایت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از چاپ و انتشار کاریکاتورهای موهن و ضد اسلامی در نشریات فرانسوی و اظهارات وی در افراطی خواندن مسلمانان موجی از خشم را در کشورهای اسلامی به راه انداخته است.