آمادگی کامل سربازان نزاجا برای حفظ امنیت مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری عصر امروز پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از مرزهای شمال‌غرب کشور در جمع خبرنگاران گفت: امنیت کامل در مرزها وجود دارد و مشکلی در این خصوص نداریم.

وی با بیان اینکه هیچ خطری مرزهای ما را تهدید نمی‌کند، از رصد کامل مرزهای کشور خبر داد و افزود: دشمن بداند اگر دسیسه‌ای در سر داشته باشد، فضایی برای نفس کشیدن در اطراف مرزهای ایران نخواهد داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آمادگی نیروهای نزاجا در استان آذربایجان‌شرقی، ادامه داد: امروز با حضور در این استان آمادگی نیروها و سامانه‌های پروازی و زمینی را ارزیابی کردیم.