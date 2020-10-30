نشست وزرا و مدیران ارشد در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست، معاون توسعه منطقهای وزارت کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از تشکیل جلسه روز شنبه قرارگاه با حضور تعدادی از وزرا و مدیران ارشد دستگاههای عضو ستاد و چندین سازمان مرتبط برای بررسی روند اقدامات و احیاناً مراتب تعلل دستگاههای مختلف در اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد و گفت: در این جلسه آخرین آمادگیها و شرایط دستگاههای مختلف برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلسه ۴۱ اُم ستاد ملی که در حضور ایشان تشکیل شد، بررسی و چالشهای موجود، مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین الزامات و تمهیدات مورد نیاز برای اجرای اولویتهای هشت گانه ابلاغی رئیس جمهوری محترم در فرمان تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی، بررسی و احصاء میشود.
دین پرست، با اشاره به ارائه گزارش دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا از آخرین وضعیت اجرای مصوبات ستاد ملی از سوی دستگاههای مسئول در جلسه شنبه قرارگاه گفت: براساس گزارش ارائه شده مراتب اقدام و احیاناً تعلل دستگاهها در اجرای مصوبات ستاد ملی تعیین و مهلت کاملاً محدودی برای اصلاح آن ابلاغ میشود.
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