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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان تهران به ۲۹ حادثه

امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان تهران به ۲۹ حادثه

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران از امدادرسانی به ۲۹ حادثه در هفته گذشته در سطح استان تهران توسط امدادگران این جمعیت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر استان تهران ؛محمدطاهر اصفهانی، اظهار کرد: در طول هفته گذشته، امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر استان تهران به ۲۹ حادثه امدادرسانی کردند؛ در این حوادث، ۸۳ نفر مصدوم شدند که ۴۸ نفر به طور سرپایی مداوا و نیز ۱۳ نفر جهت ارائه بیشتر خدمات درمانی و پزشکی، توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر و مابقی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران با اشاره به این که متاسفانه چهار نفر از هموطنان قبل از رسیدن نیروهای عملیاتی جان خود را از دست دادند، اضافه کرد: از ۲۹ حادثه هفته گذشته، هشت مورد حادثه ترافیکی، ۶ حادثه کوهستان، هشت مورد مراجعه حضوری، سه مورد تجمع انبوه، دو مورد جنایی و دو مورد مفقودی ثبت شد.

اصفهانی بیان کرد: در این حوادث، ۲۳۱ امدادگر و نجاتگر کادر و داوطلب در قالب ۵۰ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۲۰ دستگاه آمبولانس و ۲۶ دستگاه خودروی کمک‌دار، به هموطنان امدادرسانی کردند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت بروز حادثه، با شماره ۱۱۲ «ندای امداد و نجات» جمعیت هلال‌احمر استان تهران، تماس حاصل نمایند تا امدادرسانی در کمترین زمان به آن‌ها ارائه شود.

کد مطلب 6952878
محدثه رمضانعلی

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