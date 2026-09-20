به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشنسرشت در حاشیه برگزاری رزمایش توزیع بسته لوازمالتحریر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این رزمایش به نیابت از مهاجر الیالله، شهید منا «حاج پرویز قاسمی» و شهدای دانشآموز برگزار شد و تلاش شد یاد و نام این شهدا در قالب خدمت به دانشآموزان و حمایت از آیندهسازان کشور زنده نگه داشته شود.
وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه بیان کرد: نهادینهسازی فرهنگ کمک به نیازمندان و حمایت از اقشار کمبرخوردار از رویکردهای اصلی کمیته امداد است و همراهی خیرین و مردم نیکوکار میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای خانوادههای تحت حمایت را برطرف کند.
او با تأکید بر ضرورت حمایت از دانشآموزان به عنوان آیندهسازان جامعه گفت: مشکلات اقتصادی نباید مانعی برای ادامه تحصیل دانشآموزان باشد و کمیته امداد تلاش میکند با استفاده از ظرفیت خیرین، مراکز نیکوکاری و مشارکتهای مردمی، زمینه دسترسی دانشآموزان نیازمند به امکانات آموزشی را فراهم کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: همراهی مردم نیکوکار استان در کنار تلاش کارکنان کمیته امداد، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه خدمات حمایتی و خدمترسانی به خانوادههای نیازمند ایجاد کرده است. کمیته امداد استان زنجان با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و مراکز نیکوکاری، حمایت از تحصیل دانشآموزان کمبرخوردار را با جدیت دنبال میکند و تلاش دارد با استمرار این اقدامات، بخشی از دغدغههای خانوادهها در آستانه سال تحصیلی کاهش یابد و دانشآموزان با آرامش بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
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