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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

۲۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند زنجانی توزیع شد

۲۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند زنجانی توزیع شد

زنجان- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: ۲۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر در قالب رزمایش کمک‌های مؤمنانه در بین دانش‌آموزان نیازمند، شهرستان زنجان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن‌سرشت در حاشیه برگزاری رزمایش توزیع بسته لوازم‌التحریر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این رزمایش به نیابت از مهاجر الی‌الله، شهید منا «حاج پرویز قاسمی» و شهدای دانش‌آموز برگزار شد و تلاش شد یاد و نام این شهدا در قالب خدمت به دانش‌آموزان و حمایت از آینده‌سازان کشور زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه بیان کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ کمک به نیازمندان و حمایت از اقشار کم‌برخوردار از رویکردهای اصلی کمیته امداد است و همراهی خیرین و مردم نیکوکار می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای خانواده‌های تحت حمایت را برطرف کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان جامعه گفت: مشکلات اقتصادی نباید مانعی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان باشد و کمیته امداد تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت خیرین، مراکز نیکوکاری و مشارکت‌های مردمی، زمینه دسترسی دانش‌آموزان نیازمند به امکانات آموزشی را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: همراهی مردم نیکوکار استان در کنار تلاش کارکنان کمیته امداد، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه خدمات حمایتی و خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند ایجاد کرده است. کمیته امداد استان زنجان با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و مراکز نیکوکاری، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد با استمرار این اقدامات، بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی کاهش یابد و دانش‌آموزان با آرامش بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

کد مطلب 6952876

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