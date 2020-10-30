مخالفت عصائب اهل الحق باسیطره سعودی بر عراق به بهانه سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق بر مخالفت با تلاش های عربستان سعودی برای سیطره بر مناطقی از خاک عراق به بهانه سرمایه گذاری تاکید کرد.

«قیس الخزعلی» در بیانیه ای که در پایگاه رسمی این جنبش منتشر گردیده، آورده است: با ما با تلاش های رژیم سعودی برای سیطره بر مناطق وسیعی از استان های الانبار، نجف، المثنی و بصره به بهانه سرمایه گذاری مخالفیم.

این بیانیه می افزاید: این طرح تهدیدات امنیتی بسیار خطرناکی به همراه دارد چرا که از سوی رژیمی می خواهد اجرا شود که سوابق زیادی در ایجاد ناامنی و بی ثباتی در عراق و صدور فتواهای تکفیر و ارسال صدها تروریست انتحاری و نیز حمایت اطلاعاتی و مالی از آنها دارد.

الخزعلی همچنین گفت: ضمن اینکه این پروژه با طرح عادی سازی روابط با دشمن ابدی عراق (رژیم اسرائیل) که در حقیقت رژیم سعودی آن را هدایت می کند همزمان شده است.

وی افزود: همچنین طرح عربستان سعودی برای کشاورزی در مناطق فوق الذکر به دلیل نوع کشتی که قرار است در آنجا انجام شود، موجب زیان‌های اقتصادی سنگین به ذخیره آب‌های زیرزمینی عراق می‌شود.

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق در پایان گفت: از تمام نخبگان دانشگاهی در تمام زمینه ها، دانشجویان عزیز و نهادهای اجتماعی و در راس آنها شیوخ و بزرگان عشایر و همچنین گروه ها و شخصیت های سیاسی می خواهیم که با این طرح خبیثانه مخالفت کرده و اجازه انجام آن را ندهند.