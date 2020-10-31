ترور یکی از اعضای اطلاعاتی «حشد شعبی» ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، افراد مسلح ناشناس تلاش کردند تا یکی از اعضای اطلاعاتی گروه «حشد شعبی» در عراق را ترور کنند.

در همین ارتباط، هیأت حشد شعبی اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس قصد داشتند یکی از کارکنان بخش اطلاعات در تیپ ۲۴ این گروه را در منطقه مقدادیه واقع در استان دیالی به قتل برسانند.

این هیأت اعلام کرده است که در نهایت تلاش برای ترور این عضو اطلاعاتی حشد شعبی ناکام ماند.

بر اساس خبرها عوامل تروریستی یک بمب انفجاری را در زیر ماشین این مسئول اطلاعاتی حشد شعبی کار گذاشته بودند.

این درحالی است که افراد مسلح ناشناس اخیراً نیز به منطقه مقدادیه در استان دیالی یورش بردند و شیخ علی فضاله الکعبی، از شیوخ عشایر این منطقه را ربودند.

آنها پس از ربایش شیخ الکعبی وی را به قتل رساندند و سپس بدنش را بمبگذاری کردند. بمب‌های کارگذاشته شده در بدن شیخ الکعبی در هنگام تدفین پیکرش موجب شهادت فرزند و ۳ نوه‌اش شد.