«پیمان پور ایواز» برنده خودرو کیا ریو از سومین جشنواره طلایی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پور ایواز با بیان اینکه حدود پنج سال است از دستگاه های ایران کیش استفاده می کند، ضمن ابراز رضایت از پشتیبانی دستگاه های ایران کیش گفت: خوشحالم که ایران کیش و بانک تجارت بر سر قول خود مانده اند، قطعاً از امروز خود من از کسانی خواهم بود که در کنار مسئولین ایران کیش به حمایت از این دستگاه ها خواهم پرداخت.

پشتیبانی ایران کیش و بانک تجارت از فعالیت های اقتصادی

وحید طالب‌پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی نیز ضمن تبریک به برنده این جشنواره با با بیان اینکه منطقه انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور و نزدیکترین منطقه به پایتخت از ظرفیت هایی نظیر دو بندر بزرگ دریای خزر، دسترسی به زیرساخت هایی مانند آزاد راه و فرودگاه برخوردار است، گفت: با اجرای پروژه اتصال شبکه ریلی منطقه آزاد به شبکه سراسری و ظرفیت نیروی کار، منطقه آزاد انزلی یکی از موقعیت های بسیار خوب سرمایه گذاری است.

وی در ادامه اظهار کرد: همکاری های بسیار زیادی با بانک تجارت و ایران کیش داشتیم. با راه اندازی اولین شعبه بانک تجارت در منطقه آزاد انزلی فصل جدیدی از همکاری های سازمان منطقه آزاد با بانک تجارت و ایران کیش آغاز شد و یکی از این همکاری ها در حوزه خدمات گردشگری و حمایت از فعالان اقتصادی بوده است.

طالب پور گفت: در شرایط فعلی کرونا اجرای چنین جشنواره هایی می تواند محرک فعالان اقتصادی باشد. این جشنواره ها نشان می دهد که مجموعه بانک تجارت و ایران کیش پشتیبان فعالیت های اقتصادی هستند.

عملکرد ایران کیش در دوسال گذشته چشمگیر بوده است

حسین باقرلو مدیریت شعب بانک تجارت استان گیلان نیز درباره تعاملات بانک تجارت و ایران کیش و جشنواره طلایی گفت: پیش ازاین در استان اردبیل به عنوان مدیریت شعب مشغول به خدمت بودم. در آنجا نیز بانک و ایران کیش موفقیت های خیلی خوبی در استان به دست آوردند، تا جایی که رتبه یک کشوری را از لحاظ عملکردی در اردبیل کسب کردیم. هم اکنون نیز در استان گیلان همکاری های زیادی با ایران کیش صورت گرفته است که یکی از آنها جشنواره اخیر بوده است. بانک در استان گیلان به واسطه این همکاری ها به رتبه چهارم ارتقا پیدا کرده است.

باقرلو درباره جشنواره طلایی ایران کیش و بانک تجارت اظهار کرد: باتوجه به شرایط کرونایی، مرحله آخر جشنواره و مراسم اهدای خودرو با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت محدودتری انجام گرفت.

وی افزود: قطعاً این جشنواره ها در اذهان پذیرندگان که از کارتخوان ایران کیش و بانک تجارت استفاده می کنند تاثیر گذار خواهد بود و امیدواریم که با این اقدامات سهم بازار را همواره ارتقا دهیم.

باقرلو گفت: عملکرد ایران کیش در دو سال گذشته چشمگیر بوده و امیدوارم با توجه به زحماتی که پرسنل این شرکت در تمام کشور با مدیریت مهندس طبری می کشند روند بهبود تداوم بیابد.

ارتقای جایگاه بانک در استان گیلان به واسطه همکاری با ایران کیش

الناز نجیب فر معاونت بازاریابی و روابط عمومی بانک تجارت استان گیلان نیز پیرامون این قبیل جشنواره ها اظهار کرد: جشنواره کارتخوان های پایانه فروشگاهی ایران کیش و بانک تجارت از سال ۹۸ آغاز شد که تجربه اول بانک در این منطقه بود. به نظر می رسد که این جشنواره ها می توانند در تحقق اهداف ایران کیش و بانک تجارت محقق باشند. هم از لحاظ تعداد تراکنش و مبلغ تراکنش بهبود صورت گرفته است. با تعاملات خوبی که با شرکت ایران کیش در سطح استان داشتیم، توانستیم سهم خیلی خوبی در بازار استان بگیریم به طوری که در آخرین ارزیابی بانک تجارت مشخص شد که بانک تجارت استان در سال ۹۸، ۷ هزار پایانه فروشگاهی را نصب و فعال سازی کرده است.

وی ادامه داد: بانک تجارت گیلان در تعاملات با ایران کیش و البته کمک این گونه جشنواره ها هم اکنون رتبه چهارم پوز کشوری را بین تمام مناطق ایران کسب کرده است.

نجیب فر افزود: به نظر می رسد این جشنواره ها بهترین و موثر ترین راه برای تعاملات پذیرندگان با بانک و ایران کیش هستند.

فراتر از حد انتظار بود

فرهاد محمد نژاد رئیس دفتر ایران کیش در استان گیلان هم پیرامون جشنواره منطقه آزاد انزلی گفت: همکاری بانک تجارت و ایران کیش به نحو احسن انجام گرفت. جشنواره منطقه آزاد انزلی نتایجی فراتر از حد انتظار داشته است.

وی به عملکرد مطلوب این جشنواره ها در حوزه عملکردی دستگاه کارتخوان اشاره کرد.

اشکان لسانی پشتیبان ایران کیش در منطقه آزاد بندر انزلی نیز بر نقش افتتاحیه شعبه بانک و جشنواره طلایی منطقه آزاد انزلی در بازاریابی ها تاکید کرد و گفت: امیدوار است که این همکاری ها تداوم بیابد.

مرحله پایانی قرعه کشی جشنواره طلایی پایانه های فروشگاهی ایران کیش و بانک تجارت ویژه معرفی برنده خودرو بندر انزلی در مجتمع تجاری ونوس (منطقه آزاد تجاری صنعتی بندرانزلی) در سالن اجتماعات نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد تحاری صنعتی بندرانزلی برگزار شد.

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