به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح دوشنبه در بازدید از دوره‌های آموزشی اظهار داشت: در راستای توسعه اشتغال راهکاری بهتر از افزایش مهارت و توانمندی افراد جویای کار نیست و در استان بوشهر تلاش گسترده‌ای در این راستا داریم.

وی خاطرنشان کرد: بانوان استان بوشهر دارای توان و ظرفیت بالایی برای اشتغال هستند که تلاش داریم در راستای توانمندسازی و ارتقای توان مهارتی آنها اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر با اشاره به اینکه تلاش شده تا دوره‌های توانمندسازی اشتغال برای اقشار مختلف در استان اجرا شود، افزود: دوره‌های متعدد و مختلفی برای بانوان در استان طراحی و اجرا شده است.

وی از ارائه ۱۵۰ حرفه مهارتی خاص بانوان در مراکز بخش دولتی آموزش فنی حرفه‌ای خبر داد و بیان کرد: ۱۰۰ حرفه مهارتی برای بانوان در بخش خصوصی فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود.

دراهکی با اشاره به برگزاری دوره برق صنعتی ویژه بانوان در شهرستان دیر افزود: دوره‌های جوشکاری، مکانیک خودرو، ابزار دقیق و تأسیسات ویژه بانوان در استان برگزار می‌شود.