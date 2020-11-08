وضع فروش کتاب بد نیست و بهتر خواهد شد

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: طرح پاییزه کتاب بهزودی همزمان با بیست و هشتمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز میشود و همانطور که میدانیم یکی از طرحهای حمایتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حوزه کتاب و نشر است که توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات اجرا میشود.
طرحهای فصلی عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب متوجه کتابفروشان هستند که با توجه به یارانهای که در نظر گرفته شده، مخاطبان میتوانند تا سقف مشخصی که تعیین شده به اینمراکز فروش کتاب مراجعه کرده و کتاب بخرند. اینطرحهای فصلی نه در تهران که در همه شهرهای کشور اجرا میشوند. بههمیندلیل درباره پاییزه کتاب پیشرو، با دو کتابفروش تهرانی و شهرستانی گفتگو کردیم.
محمدعلی جعفریه مدیر انتشارات و کتابفروشی ثالث معتقد است با شرایط موجود برگزاری طرحهای توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش کتاب) جنبوجوشی در کتابفروشیها ایجاد کرده است. مردم نیز سعی میکنند از این تخفیف بهره ببرند و چنین تخفیفهایی به مخاطب این فرصت را میدهد که کتاب بیشتری را خریداری کنند.
وی درباره برگزاری طرحهای توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش کتاب) گفت: اجرای طرحهای عیدانه، تابستانه و پاییزه کتاب در نقش مسکن عمل میکند و به واقع به کتابفروشیها و شرایط موجود جامعه جان تازهای میدهد. ولی در اصل باید کاری انجام دهیم که مردم همیشه در کتابفروشی حضور پیدا کنند و کتاب در سبد خرید خانوادهها قرار بگیرد.
اینناشر و کتابفروش درباره تعداد دفعاتی که اینطرحها برگزاری میشود، گفت: با شرایط امروز جامعه و وجود بیماری کووید۱۹ اجرای طرحهای فصلی فروش کتاب در هر فصل مناسب است، اما خارج از این فضا باید در سال دوبار چنین طرحی برگزار شود. با توجه به افزایش میزان سقف اعتبار مخاطب در طرح پاییزه کتاب شرایط کمی بهتر شده است و در نهایت خریدار کتاب دست خالی بیرون نمیرود.
جعفریه گفت: در کل وضعیت کتاب بد نیست. کتاب، خوب فروش میرود و مردم کتابِ خوب را میخرند. همچنین با وجود ویروس کرونا هرچه کتابفروشی و ناشر به روزتر شود فروشش نیز بهتر خواهد شد.
محمدرضا پیران مدیر کتابفروشی کتابداستان شهر شیراز هم درباره برگزاری طرحهای توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها گفت: در سراسر دنیا شیوه حمایت از کتابفروشی و خریدار کتاب متفاوت است؛ مثلا برنامه دیدار مخاطب با نویسنده را فراهم میکنند که سطح مطالعه و اشتیاق خواندن کتاب بالاتر میرود؛ در ایران نیز از راههای دیگری استفاده میکنند که از بین همه آنها اجرای چنینطرحهایی بسیار بهتر است و در بازار کتاب تاثیر مثبتی دارد.
وی با اشاره به بودجه این طرح ها، گفت: یکی از اتفاقات مهم برگزاری طرح پاییزه کتاب ۹۹ افزایش اعتباری است که به مخاطب تعلق میگیرد اما با وجود شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کتاب باز هم باید بیشتر میشد. کاش طرح زمستانه کتاب نیز برگزار شود. البته همین روالی که اکنون درحال برگزاری است نیز خوب است؛ به شرط آن که فاصله هر طرح با طرح بعدی بیشتر نشود.
اینکتابفروش با اشاره به این که طرح فصلی فروش کتاب تاثیر مثبتی در فروش کتاب و خرید آن دارد، گفت: اینطرح آسیبهایی نیز دارد. مثلا در ایام برگزاری طرح استقبال مردم زیاد است و همیشه محیط کتابفروشی شلوغ است و فضای گفتوگو و معرفی کتاب به مخاطب از بین میرود. درواقع فضای فرهنگی که کتابفروشی در طول سال دارد از بین میرود و کتابفروشی به محیطی فروشگاهی بدل میشود.
پیران گفت: طرحهای فصلی فروش کتاب از کتابفروشیهای کوچک حمایت میکند؛ یک سال پیش ما خود تصمیم داشتیم فراخوان بدهیم، کتابها را با قیمت پایین بفروشیم و کتابفروشی را تعطیل کنیم؛ به پیشنهاد یکی از دوستان منتظر ماندیم تا در طرحهایی که موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میکند شرکت کنیم و پس از آن تصمیم بگیریم. خوشبختانه در حال حاضر دیگر به تعطیلی کتابفروشی فکر نمیکنیم.
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