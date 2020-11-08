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۱۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

تصویر ایستگاه فضایی بین المللی با پس زمینه ماه و خورشید ثبت شد

تصویر ایستگاه فضایی بین المللی با پس زمینه ماه و خورشید ثبت شد

یک عکاس از لحظه گذر ایستگاه فضایی بین المللی از جلوی خورشید و ماه تصاویری ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک عکاس تصاویری جالب از لحظه گذر ایستگاه فضایی بین المللی از جلوی خورشید و ماه را با جزئیات دقیق ثبت کرده است.

این تصاویر در یک روز و در فاصله زمانی کمتر از یک ثانیه ثبت شده اند. ایستگاه فضایی بین المللی در ارتفاع ۲۵۰ مایلی زمین قرار دارد  و تقریبا هر ۹۰ دقیقه یکبار با سرعت ۱۷ هزار مایل برساعت دور زمین مدار می زند.

اندرو مک کارتی در کالیفرنیا این تصاویر را هنگام گذر ایستگاه فضایی بین المللی در روشنایی روز از جلوی خورشید ثبت کرده است. او برای ثبت این تصاویر برنامه ریزی و زمانبندی دقیقی انجام داد و از تجهیزات مخصوصی استفاده کرده است.

مک کارتی در این باره می گوید: از دو تلسکوپ با دوربین استفاده کردم که یکی از آنها فیلتر نور سفید داشت تا جزئیات ایستگاه فضایی بین المللی را با جزئیات دقیق نشان دهد. تلسکوپ خورشیدی دیگر نیز برای ثبت دقیق جزئیات سطح سیارات استفاده شد.

کد مطلب 5066287
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • منصور کیخسروی IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اینجاست که باید گفت فتبارک الله احسن الخالقین

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