مجموعه داستانی تازه از مرجان ظریفی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «آتا یعنی پدر» اثر مرجان ظریفی از سوی نشر قو در ۱۳۰ صفحه و بهای ۳۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شد. این مجموعه شامل ۱۲ داستان کوتاه است که نویسنده آن را برای مخاطب بزرگسال تألیف کرده است.
فضای داستانهای این کتاب از نوعی مینیمالیزم در نگارش و پرداخت نوجوان و جوانانه در متن بهره میبرد که منجر شده ساختار کوتاه نویسی به کار رفته توسط نویسنده به خوبی در خدمت روایت محتوا قرار گیرد.
مرجان ظرفی نویسنده این کتاب که سابقه مربیگری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نیز دارد تجربه نویسندگی برای گروه سنی کودک، نوجوان وبزرگسال را توأمان با هم دارد و به همین اعتبار داستانهای او برای گروههای سنی مختلف و توأمان با هم قابل خوانش و استفاده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این مجموعه ارتباطی درونی است که در آن نویسنده با کاراکترهای داستانی خود برقرار کرده است و باعث شده مخاطب داستانها نیز بتواند به راحتی و سادگی با آنها ارتباط برقرار کند. هنر طریفی در این داستانها در واقع خلق نانوشتههایی حسی در داستانهایش است که میتوان آنها را دارای ارزش و جایگاهی بالاتر از دستنوشتههای او در این مجموعه نیز دانست و نویسنده به کمک همین نانوشتههاست که مخاطب خود را میهمان آدمهای درون داستانهایش میکند.
در یکی از داستانهای این مجموعه میخوانیم: مردم از کنارش میگذشتند و او همیشه آنها را از کفشهایشان میشناخت. کف کفشها بودند که از دور، آمدن یک نفر را خبر میدادند. تق…تق. ت ق. اسم گذاشته بود بری صاحب کفشها. کفشهایی که صدای تقتقشان از هم فاصله داشت مال طناز بود. طناز آرام قدم بر میداشت. تقه پاشنه کفشهایش از هم فاصله داشت. حتماً حدس زده بود آن کفشهای فرمز پاشنه بلند، هر روز پای دختر لاغر اندامی است که صبحها میزود کلاس موسیقی. چون همیشه با صدای پاشنهها، زمزمه آرامی به گوش سنگیاش فرو میرفت. آوای موسیقی آرامبخشی که از بین لبهای آن دختر بیرون میآمد، انگار تا ساعتها اطرافش میماند.
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