120 هزار تن گندم از گندم کاران مازندرانی خریداری می شود

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : پیش بینی می شود از 52 هزار هکتار اراضی زراعی استان مازندران مقدار 130 هزار تن گندم تولید شود.

سید محسن نیری اظهار داشت : برای تسهیل در کار خرید گندم 17 مرکز خرید کارخانجات آرد دایر شده که در کنار آن 27 مرکز خرید مباشر شرکت غله نیز در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص نرخ خرید گندم تاکید کرد : قیمت پایه خرید گندم با افت چهار درصد مفید و دو درصد غیر مفید، دو هزار و 50 ریال است .

نیری خاطرنشاان کرد : به ازای کاهش هر یک درصد افت مفید 11 ریال و به ازای کاهش هر یک درصد افت غیر مفید 24 ریال به قیمت خرید گندم اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد : وجه گندم کشاورزان پس از تحویل گندم به روز به آنها پرداخت خواهد شد.

به گفته نیری ، امسال تاکنون با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی گندم با کیفیت بالایی تحویل مراکز خرید شده است و در صورت استمرار این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری زراعی بهترین گندم از نظر رطوبت و گلوتن و پروتئین برداشت خواهد شد.

