شهریه های ۱۳ پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۹ دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردند که عمده پذیرش دانشجویان در بهمن ماه ۹۹ خواهد بود.

برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهریه خود را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده‌اند و برخی دیگر از دانشگاه‌ها تاکید کرده‌اند که این شهریه تنها بخشی از شهریه اصلی است و شهریه اصلی در زمان ثبت نام به طور کامل اخذ می‌شود.

بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند که با توجه به مجازی بودن ترم تحصیلی، ممکن است تغییراتی در اعداد شهریه به وجود بیاید که منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شهریه دانشجویان جدیدالورود سال ۹۹ را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شهریه دانشجویان جدیدالورود سال ۹۹ دکتری حرفه‌ای پزشکی ۷۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال (۷ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان) (علی الحساب) دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال (۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) (علی الحساب) دکتری حرفه‌ای داروسازی ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) (علی الحساب) کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه ۳۹.۷۵۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب) کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی ۵۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب) کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب) کارشناسی ارشد رشته پرستاری مامایی ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال (علی‌الحساب)

دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام کرده است که پذیرفته شدگان شهریه پرداز دانشگاه پس از واریز مبلغ تعیین شده شهریه طی فیش بانکی به نام شخص دانشجو و قید عنوان رشته قبولی در فیش مذکور باید تصویر فیش شهریه را در قسمت ثبت نام الکترونیکی بارگذاری کرده و اصل فیش پرداختی را به همراه سایر مدارک ثبت نامی به صورت پستی ارسال کنند.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان مبلغ وثیقه تعهد نامه شهریه مبلغ علی‌الحساب شهریه ترم اول دکتری حرفه‌ای پزشکی ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری حرفه‌ای داروسازی ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کاردرمانی / علوم آزمایشگاهی / تکنولوژی پرتوشناسی ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پذیرفته شدگان شهریه پرداز سهمیه دانشجویان شاهد و ایثارگر باید مبلغ ۴۵ میلیون ریال به عنوان شهریه علی‌الحساب رشته‌های دکتری عمومی و مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای رشته‌های کارشناسی واریز کنند.

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز شهریه علی‌الحساب پذیرفته شدگان پردیس خودگردان ورودی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای دو مقطع اعلام شده است. این دانشگاه اعلام کرده که افزایش سالانه شهریه برای دانشجویان ورودی ۹۹ منظور خواهد شد.

برای مقطع تحصیلی کارشناسی میزان شهریه یکسال تحصیلی مبلغ ۱۶۹.۳۸۹.۰۰۰ ریال است و برای مقطع تحصیلی دکتری حرفه‌ای میزان شهریه یکسال تحصیلی مبلغ ۳۰۱.۱۳۶.۰۰۰ ریال است.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز میزان شهریه علی‌الحساب دانشجویان را برای دو نیمسال اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهریه علی‌الحساب دانشجویان سال ۹۹ دکتری حرفه‌ای پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال دکتری تخصصی ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال سهمیه فرزندان شاهد در رشته پزشکی و دندانپزشکی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال سهمیه فرزندان شاهد در رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دو نیمسال

دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرده است دانشجویان ورودی از طریق کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ باید شهریه تحصیلی را در زمان ثبت نام پرداخت کنند و باید چک تضمین ارائه کنند.

بخش اول مبلغ شهریه صرفاً به صورت چک تضمین شده بانکی دریافت می‌شود و شهریه اعلام شده علی‌الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقباً به دانشجویان اعلام می‌شود.

برای رشته پزشکی چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۸۵ میلیون ریال و برای رشته دندانپزشکی چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال دریافت می‌شود.

شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز اعلام کرده است که پذیرفته شدگان پزشکی را در بهمن ۱۳۹۹ پذیرش می‌کند و دانشجویان می‌توانند با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به صورت آنلاین از ۲۴ آبان ۹۹ ثبت نام خود را تکمیل کنند.

با توجه به شروع به تحصیل دانشجویان پزشکی ورودی جدید پردیس خودگردان از بهمن ۱۳۹۹؛ اطلاعیه‌ها، آشنایی با دانشکده و گروه، قوانین و مقررات، نحوه انتخاب واحد، نحوه حضور در کلاس‌های مجازی؛ از اول آذر ۱۳۹۹ بر روی سایت پردیس خودگردان قرار خواهد گرفت. با توجه به دستور ستاد ملی کرونا کلاس‌ها به صورت مجازی (غیر حضوری) برگزار می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز برای دانشجویان ورودی سال ۹۹ مبالغ شهریه را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده است. پردیس خودگردان این دانشگاه تاکید کرده است که سفته بانکی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شهریه ترم اول به صورت علی‌الحساب دکتری حرفه‌ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۴ میلیون تومان) دکتری تخصصی ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۳ میلیون و چهارصد هزار تومان) کارشناسی ارشد ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۷ میلیون و هفتصد هزار تومان) کارشناسی ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶ میلیون و ششصد هزار تومان)

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز به پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۹ اعلام کرده است که این پردیس به هیچ عنوان با انصراف دانشجویان ثبت نام شده بدلیل قبولی در کنکور سال بعد موافقت نمی‌کند. این دانشگاه شهریه پیشنهادی به هیات امنای دانشگاه را برای پذیرفته شدگان سال ۹۹ اعلام کرده و تاکید کرده است هیچ‌گونه تخفیفی در مورد شهریه اعمال نمی‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شهریه پیشنهادی دکتری حرفه‌ای پزشکی ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ تومان دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی ۱۴.۸۵۰.۰۰۰ تومان دکتری حرفه‌ای داروسازی ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان پرستاری ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

این دانشگاه اعلام کرده است با وجود تلاش جهت فراهم کردن محیطی مناسب و بهداشتی از نظر عدم ابتلا به هرگونه بیماری واگیردار با درک نگرانی بجای دانشجویان و خانواده‌های آنها توصیه می‌شود در صورت نگرانی و عدم اطمینان از وجود شرایط مناسب از شرکت در کلاس‌های خودداری و ترم جاری را مرخصی تحصیلی بگیرند. دانشگاه جهت رفاه حال این دانشجویان از دریافت شهریه و احتساب سنوات خودداری خواهد کرد.

دانشگاه علوم پزشکی همدان برای دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری عمومی و کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پردیس خودگردان شهریه علی‌الحساب اعلام کرده است.

فیش واریزی برای دانشجویان شهریه پرداز رشته‌های کارشناسی به مبلغ ۶۰ میلیون ریال (به صورت علی‌الحساب) و رشته‌های دکتری عمومی مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (به صورت علی‌الحساب) اعلام شده است. مابقی شهریه پس از انتخاب واحد متعاقباً اعلام می‌شود.

سفته جهت تضمین با مبالغ: ۵۰۰ میلیون ریال جهت دانشجویان دکتری، ۳۰۰ میلیون ریال جهت دانشجویان کارشناسی ارشد نا پیوسته و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جهت دانشجویان کارشناسی باید ارائه شود.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهریه دانشجویان جدیدالورود پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودی بهمن ۱۳۹۹ نیز اعلام شد. شهریه سالانه ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران شهریه یکسال شهریه نیمسال دکتری حرفه‌ای پزشکی و داروسازی ۳۰۷.۲۰۸.۴۱۳ ریال ۱۵۳.۶۰۴.۲۰۶ ریال دکتری تخصصی ۲۷۲.۷۳۴.۰۰۰ ریال ۱۳۶.۳۶۷.۰۰۰ ریال کارشناسی ارشد ۱۹۷.۹۲۶.۹۶۰ ریال ۹۸.۹۶۳.۴۸۰ ریال کارشناسی ۱۷۳.۹۲۶.۳۶۸ ریال ۸۶.۹۶۳.۱۸۴ ریال

دانشگاه علوم پزشکی قم نیز جدول شهریه سال تحصیلی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به شرح شهریه ثابت و متغیر به ازای هر درس اعلام کرده است.

مقطع کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت به ازای هر ترم ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال دروس عمومی واحد نظری ۱.۸۱۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال دروس تخصصی دروس پایه واحد نظری ۱.۹۳۶.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۶۲۲.۰۰۰ ریال دروس تخصصی دروس اختصاصی واحد نظری ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۳.۳۸۸.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۳.۳۸۸.۰۰۰ ریال مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت به ازای هر ترم ۱۸.۱۵۰.۰۰۰ دروس عمومی و کمبود یا جبرانی واحد نظری ۱.۸۱۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال دروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۳.۶۳۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد سمینار ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال مقطع دکتری حرفه‌ای (پزشکی و داروسازی) شهریه ثابت به ازای هر ترم ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۱.۸۱۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال دروس پایه واحد نظری ۴.۲۳۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۶.۶۵۵.۰۰۰ ریال دروس اختصاصی واحد نظری ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه و کارآموزی و کارورزی ۶.۶۵۵.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال مقطع دکتری حرفه‌ای (دندانپزشکی) شهریه ثابت به ازای هر ترم ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۱.۸۱۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال دروس پایه واحد نظری ۴.۲۳۵.۰۰۰ ریال واحد عملی ۶.۶۵۵.۰۰۰ ریال دروس اختصاصی واحد نظری ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه و کارآموزی و کارورزی ۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال مقطع دکتری تخصصی Ph.D شهریه ثابت به ازای هر ترم ۴۲.۳۵۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۳.۶۳۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۴.۲۳۵.۰۰۰ ریال دروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۵.۴۴۵.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۱۸.۱۵۰.۰۰۰ ریال واحد سمینار و کارآموزی ۱۴.۵۲۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال سایر مقاطع: تخصص بالینی پزشکی و دندانپزشکی ۴۲۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه سایر مقاطع: فوق تخصص بالینی ۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه سایر مقاطع: فلوشیپ پزشکی، دندانپزشکی (به جز ترمیمی) و داروسازی ۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالیانه سایر مقاطع: فلوشیپ ترمیمی دندانپزشکی ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای کل دوره

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز مصوبه میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به صورت تفصیلی اعلام کرده است. افزایش ۱۰ درصد شهریه پیشنهادی نیز در این دانشگاه اعلام شده است.

مقطع کارشناسی شهریه ثابت به ازای هر ترم ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۱.۶۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال دروس تخصصی دروس پایه واحد نظری ۱.۷۶۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال دروس تخصصی دروس اختصاصی واحد نظری ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۳.۰۸۰.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۳.۰۸۰.۰۰۰ ریال مقطع کارشناسی ارشد شهریه ثابت به ازای هر ترم ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ دروس عمومی و کمبود یا جبرانی واحد نظری ۱.۶۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال دروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال واحد عملی و آزمایشگاه ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد سمینار ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال مقطع دکترای حرفه‌ای (پزشکی و داروسازی) شهریه ثابت به ازای هر ترم ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۱.۶۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال دروس پایه واحد نظری ۳.۸۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۶.۰۵۰.۰۰۰ ریال دروس اختصاصی واحد نظری ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۶.۰۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی کارآموزی ۶.۰۵۰.۰۰۰ ریال واحد کارورزی ۶.۰۵۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال مقطع دکتری حرفه‌ای (دندانپزشکی) شهریه ثابت به ازای هر ترم ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۱.۶۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال دروس پایه واحد نظری ۳.۸۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۶.۰۵۰.۰۰۰ ریال دروس اختصاصی واحد نظری ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال واحد عملی کارآموزی ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال واحد کارورزی ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال مقطع دکتری تخصصی Ph.D شهریه ثابت به ازای هر ترم ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ دروس عمومی واحد نظری ۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال واحد عملی ۳.۸۵۰.۰۰۰ ریال دروس پایه دروس تخصصی و دروس اختیاری واحد نظری ۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال واحد عملی آزمایشگاه ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال واحد کارآموزی ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال واحد سمینار ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال واحد پایان نامه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر مقاطع: تخصص بالینی پزشکی و دندانپزشکی افزایش ۱۰ درصدی ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ شهریه پیشنهادی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر مقاطع: فوق تخصص بالینی افزایش ۱۰ درصدی ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ شهریه پیشنهادی ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر مقاطع: فلوشیپ پزشکی، دندانپزشکی (به جز ترمیمی) و داروسازی افزایش ۱۰ درصدی ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ شهریه پیشنهادی ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر مقاطع: فلوشیپ ترمیمی دندانپزشکی افزایش ۱۰ درصدی ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ شهریه پیشنهادی ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز جدول شهریه علی‌الحساب دانشجویان شهریه پرداز این دانشگاه را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام کرده است.

مقطع شهریه شهریه کارشناسی کلیه رشته‌ها کلیه ورودی‌ها شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۲ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۷.۲۸۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۵ تا ۹۹ شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۲ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۳ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۴ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری تخصصی کلیه رشته‌ها ورودی سال ۹۵ تا ۹۹ شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال ۹۲ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال ۹۳ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال ۹۴ تا ۹۹ شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی پزشکی ورودی سال ۹۲ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی پزشکی ورودی سال ۹۳ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی پزشکی ورودی سال ۹۴ و ۹۵ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی پزشکی ورودی سال ۹۶ تا ۹۹ شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی داروسازی ورودی سال ۹۲ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی داروسازی ورودی سال ۹۳ شهریه ثابت دانشجویان پردیس خودگردان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال دکتری عمومی داروسازی ورودی سال ۹۴ تا ۹۹ شهریه ثابت و متغیر دانشجویان پردیس خودگردان ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال شهریه ثابت دانشجویان شاهد و ایثارگر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شهریه‌های اعلام شده به صورت علی‌الحساب بوده و با تقریب ۷۰ درصد از کل شهریه دانشجویان محاسبه شده است و پس از حذف و اضافه، شهریه نهایی محاسبه و اعلام می‌شود.