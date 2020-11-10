اعلام آمادگی سازمان سنجش برای برگزاری ۲ کنکور در سال

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز درحاشیه یکصدوسی و هشتمین ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به بحث ساماندهی میزان سنجش و پذیرش (کنکور) گفت: امروز بحث‌های خوبی دراین زمینه شد حدود ۸ سیاست در کمیسیون علم و آموزش آماده شده بود که به صورت کلی ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه به جدا شدن فرایند سنجش از پذیرش پرداخته شد. در موضوعی که الان به اسم کنکور وجود دارد، داوطلب بلافاصله بعد از کنکور پذیرش شده و مشخص می‌شود که چه رتبه‌ای دارد.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: جدا شدن سنجش از پذیرش بدین معنی است که سطح علمی و رتبه فرد تعیین می‌شود و امروز پیشنهاد شد این رتبه تا بازه زمانی مثلاً حدود ۲ سال، معتبر باشد تا داوطلب برای انتخاب رشته و دانشگاه آزادی عمل داشته باشد.

وی با بیان اینکه فرایند پذیرش حتماً باید از سنجش جدا شود، افزود: برای پرهیز از جنگ روانی که در دوران کنکور رخ می‌دهد تاکید شد و سازمان سنجش نیز اعلام آمادگی کرد تا این امتحان (کنکور) بیش از یک بار در سال برگزار شود. البته ما علاقه داریم بیشتر از دو بار برگزار شود ولی حداقل دو بار در سال پیشنهاد شد. که همه این موارد روند نهایی شدن را طی می‌کند.

کبگانیان افزود: اجتناب از ارزیابی محفوظات و اندازه گیری عمق یادگیری داوطلبان به عنوان یک سیاست نیز در این جلسه تاکید شد.

وی ادامه داد:: در این جلسه مطرح شد که سنجش تک بعدی و مسابقه‌ای، (کنکور) کنار گذاشته شود و بتوانیم سنجش را به صورت سطوح بالای شناختی ببریم.

کبگانیان ادامه داد: این موضوع چند جلسه در دستور کار قرار می‌گیرد، ممکن است فرایند ساماندهی سنجش و پذیرش چند ماه در ستاد نقشه جامع علمی کشور مطرح شود، سپس با سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم و وزارت بهداشت مکاتبه می‌کنیم تا برمبنای این سیاست‌ها، طرح جامع سنجش و پذیرش را اعلام کنند.

وی افزود: بعد از آن یک فاصله زمانی یکسال را خواهیم داشت تا داوطلبان و خانواده آنها خود را با سیاست و طرح جدید تطبیق دهند، مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است تا اگر در این روند براساس سیاست‌ها مصوبه قانونی نیاز بود همراهی کند. وزارت علوم و تمام وزرای عضو شورای سنجش و پذیرش نیز باید طرح جامع سنجش پذیرش را براساس سیاست‌ها ارائه دهند.

وی درباره اینکه پس با این تفاصیل بحث حذف کنکور فعلاً منتفی است، گفت: چیزی که در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف نقشه جامع علمی کشور بوده، ساماندهی نظام سنجش و پذیرش است این ساماندهی به نحوی است که باید به صورت سراسری آزمون‌هایی برگزار شود ولی شکل و نوع آن تغییر می‌کند، سابقه تحصیلی نیز با هماهنگی آموزش و پذیرش در پذیرش و سنجش نقش خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این جلسه گزارش علمی نیز ارائه شد در این گزارش نتیجه نظام رتبه بندی QS و ۱۰ دانشگاه برتر جهان ارزیابی شد در این نظام دانشگاه‌های ایران در جایگاه نسبتاً خوبی قرار دارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته رؤسای دانشگاه‌های حاضر در جلسه آسیبی را ذکر کردند مبنی بر اینکه اطلاع رسانی بین المللی دانشگاه‌های داخل کشور کم است این درحالی است که توانایی علمی و فناوری دانشگاه‌های ما بالا است ولی به اطلاع مجامع بین المللی نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در سطح آسیا، پنج دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، صنعتی امیرکبیر، تهران و علم و صنعت جمعاً در رتبه یازدهم قرار دارند.

کبگانیان افزود: در حوره خاص کرونا نیز تولید علم و ارجاعات علمی در سطح جهان گسترده شده است. ۶۷ هزار و ۷۱۲ مقاله در سال ۲۰۲۰ در دنیا هزار و ۸۸۴ مقاله درایران با موضوع کرونا منتشر شده است.