معتادان متجاهر جمع آوری شوند/کشف ۱۲۲ تن پیش ساز مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر سه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، نقش دستگاه های فرهنگی در راستای پیشگیری از بروز اعتیاد مهم توصیف کرد و گفت: استفاده از ظرفیت فضای مجازی و روش های غیرحضوری برای معرفی آسیب های مواد مخدر باید افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت ورود خیران و متخصصان به عرصه درمان و پیشگیری از اعتیاد، افزود: خیران و متخصصان می توانند اقداماتی در عرصه های مختلفی مانند پیشگیری، درمان، توانمندی سازی، صیانت و حمایت اجتماعی از افراد مبتلا و خانواده مبتلایان و در خصوص جامعه پذیری افراد بهبود یافته انجام دهند.

استاندار هرمزگان با اشاره به تصمیمات مقابله ایی که در نشست امروز شورای هماهنکی مبارزه با مواد مخدر اتخاذ شد، ضمن قدردانی از پلیس مبارزه با مواد مخدر، اداره کل اطلاعات استان، دریابانی و نیروی دریایی ارتش، سپاه و بسیج، گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۹ تن انواع مواد مخدر کشف شد که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته، میزان کشفیات ۲۶ درصد رشد داشته است.

کشف ۱۲۲ تن پیش ساز مواد مخدر توسط اطلاعات استان

وی افزود: طی همین مدت ۱۲۲ تن پیش ساز مواد مخدر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات و در مناطق مختلف استان کشف شد که در این زمینه نیز کشفیات با رشد ۲۰۴ درصدی همراه بوده است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان با اشاره به تصمیمات مقابله ای اتخاذ شده در این نشست، تصریح کرد: طی گزارشی اقدامات انجام شده و تقاضای کمک‌های ویژه برای تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای مقابله‌ای در حوزه مواد مخدر به‌خصوص تأمین اقلام و ادوات مورد نیاز دریابانی که وظیفه دشورای در زمینه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بر عهده دارد، برای سران سه قوه ارسال خواهد شد.

همتی، ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با استفاده از منابع اعتباری خوبی که در گذشته پیگیری کرده بودیم در چند مرکز فعالیت هایی در حال انجام است و مسئولیت جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر بندرعباس به عهده فرمانداری بندرعباس گذاشته شد که با مشارکت همه دستگاه های مسئول و با حمایت دستگاه قضایی، باید هر چه سریعتر تمام معتادان متجاهر در سطح شهر بندرعباس جمع آوری شوند.

وی با بیان اینکه مردم از حضور معتادان متجاهر در ساحل و اماکن عمومی و گردشگری گلایه دارند، اضافه کرد: معتادانی که از خارج از استان آمده اند با موافقت دستگاه قضایی به استان های مبدا بازگردانده خواهند شد و معتادان متجاهری که مقیم هرمزگان هستند تا زمانی که درگیر این بیماری هستند، دوران سکونت آنها در کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد تمدید خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم شکل‌گیری فعالیت های هدفمند و مستمر برای درمان مبتلایان به بیماری اعتیاد، گفت: نگهداری، درمان و ارائه آموزش های فنی حرفه ای برای این افراد هزینه هایی را در پی دارد که این هزینه ها با کمک خیران، بنگاه های اقتصادی و دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم دارند تأمین خواهد شد.

انهدام ۴۴ باند قاچاق و توزیع مواد مخدر هرمزگان

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همچنین از انهدام بیش از ۴۴ باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در سطح استان خبر داد و گفت: بسیاری از سرباندهای مواد مخدر افراد ساکن استان را به خدمت می گیرند و دچار انحراف می کنند که تبعات سنگینی برای آن‌ها دارند و صاحبان اصلی مواد مخدر در خارج از استان و کشور هستند که عواقب ناشی از حمل و توزیع مواد مخدر بیشتر گریبان‌گیر خانواده های این استان می شود.

وی با تأکید بر حفظ هوشیاری خانواده ها برای پیشگیری از ورود فرزندان و اعضای خانواده ها به باندهای قاچاق، افزود: کسانی که خود را به دستگاه های قضایی یا نظارتی معرفی کنند، در رابطه با اعمال مجرمانه گذشته آن‌ها، تخفیف اعمال خواهد شد.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: خانواده ها باید مراقبت بیشتری کنند که اعضای خانواده ها جذب این باندها و گروه ها نشوند چرا که مقابله جدی تری با باندهای قاچاق، حمل و توزیع مواد مخدر درپیش است.