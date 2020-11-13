به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات رشدیه به زودی ویرایش جدیدی از «یادداشتهای روزانه نیما یوشیج» را به مراقبت شراگیم یوشیج و طرح جلدی از رسام ارژنگی منتشر خواهد کرد. پیشتر در چند نوبت یادداشتهای نیما با نظارت شراگیم (پسرش) منتشر شده بودند. پیشتر مرحوم سیروس طاهباز نیز مجلدی از یادداشتهای روزانه نیما را منتشر کرده بود، اما شراگیم آن را نسخه سانسور شده میدانست و بعدها متنی که با نظارت شراگیم از یادداشتها منتشر شد، چهار برابر حجم یادداشتها با نظارت سیروس طاهباز بود.
به هر حال گویا در نسخه انتشارات رشدیه از یادداشتهای خواندنی نیما یوشیج، مطالب پیشتر منتشر نشده هم وجود دارند. روایت است که از نیما چندین و چند گونی نوشته (اعم از شعر، مقاله، یادداشت، داستان و…) بر جای ماند که خود نیما وصیت کرد تا دکتر محمد معین، جلال آل احمد و جنتی عطایی به نظم و نسق و انتشار آنها بپردازند. دکتر معین و جلال دو کتاب منتشر کردند و بعد کار را به سیروس طاهباز واگذار کردند.
بندی از یادداشتی منتشرنشده از نیما را بخوانید: «شعر را باید گذاشت و دید که در خاطرهی مردم چطور نِشست پیدا میکند؛ یعنی به مرورِ زمان چطور در آن قضاوت میکنند. قضاوتِ هیچ رفیقی، قضاوتِ هیچ دستهای نمیتواند قدرت قضاوتِ تدریجیِ مردم را که قضاوتِ زمان است، پیدا کند.»
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