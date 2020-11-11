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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۱۰

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی برای درگذشت گوینده سحرهای رمضان

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی برای درگذشت گوینده سحرهای رمضان

رئیس رسانه ملی با صدور پیامی، درگذشت محمدحسین نورشاهی، گوینده پیشکسوت رادیو را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه ملی با صدور پیامی، درگذشت محمدحسین نورشاهی گوینده پیشکسوت رادیو را بر اثر کرونا تسلیت گفت.
متن کامل پیام علی عسکری به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت محمدحسین نورشاهی، گوینده پیشکسوت رادیو را که بسیاری از هم‌وطنان با طنین صدای او بر سر سفره‌های سحر ماه رمضان خاطره‌ها دارند، تسلیت عرض می‌کنم. این گوینده متعهد و اخلاق‌مدار همواره در خاطر مردم و خانواده بزرگ صداوسیما خواهد ماند. از درگاه خداوند تعالی برای آن سعید فقید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

کد مطلب 5069368
عطیه موذن

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