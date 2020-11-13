آرش میر اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند درخواستی برای میزبانی مسابقات قهرمانی کشور و اردوی تیم ملی ایران داده است که پس از ریشه‌کن شدن بیماری کرونا آن را انجام خواهیم داد.

وی افزود: در نخستین فرصتی که ستاد ملی کرونا مجوز برگزاری مسابقات قهرمانی کشور را بدهد، یکی از میزبان‌ها منطقه آزاد اروند خواهد بود.

رئیس فدراسیون جودو کشور با بیان اینکه هدف ما در فدراسیون پیشرفت این رشته با همکاری سایر ارگان‌ها در تمام نقاط کشور است، ادامه داد: به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای میان فدراسیون جودوی و سازمان منطقه آزاد اروند برای برگزاری مسابقات و اردوهای تیم ملی به امضا می‌رسد.

رئیس فدراسیون جودو کشور در ادامه به تعلیق فدراسیون جودو توسط فدراسیون اشاره کرد و افزود: در صورتی که این فدراسیون از تعلیق فدراسیون جهانی خارج شود، مسابقات بین المللی در رده‌های سنی مختلف به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: منطقه آزاد اروند به لحاظ زیرساخت‌های ورزشی ظرفیت‌های مناسبی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها شرایط میزبانی مسابقات بین المللی را در این منطقه فراهم کرد.

رئیس فدراسیون جودوی ایران با بیان اینکه مردم آبادان و خرمشهر برای کشور از جان و مال خود گذشتند و با ایثار از خاک کشور دفاع کردند، در پایان گفت: هرگونه همکاری که منطقه آزاد اروند نیاز داشته باشد، پذیرفته خواهد شد.