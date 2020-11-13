قالیباف درگذشت نماینده اسبق ایلام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت عمران علیمحمدی نماینده دوره نهم مجلس و از رزمندگان‌ دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

انَّاللّه‌وانّاالَیهِ‌راجِعُون



درگذشت آقای عمران علیمحمدی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و از رزمندگان‌ دوران دفاع مقدس را به مردم شریف ایلام، خانواده محترم و سایر بستگان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

پیام تسلیت علی لاریجانی به مناسبت درگذشت نماینده پیشین ایلام

علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی درگذشت این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

متن این پیام او بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت جناب آقای عمران علیمحمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی موجب تالم و تاثر گردید. ایشان از یادگاران دفاع مقدس و از چهره های پرتلاش و خدوم در عرصه های سیاسی و اجتماعی بودند. این جانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به مردم شریف ایلام، دوستان، خانواده معزز و بازماندگان آن مرحوم، برای ایشان از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌کنم.