به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات نگاه کتاب «جامعه‌شناسی مارکس» اثر ژان پی‌یر دوران با ترجمه هومن حسین‌زاده در ۱۷۰ صفحه و بهای ۳۱ هزار تومان منتشر کرد. کتاب شامل پنج فصل به ترتیب با این عناوین است: نظریه بهره‌کشی، به سوی جامعه‌شناسی کار، طبقات اجتماعی، دولت و مبارزه طبقاتی، ایدئولوژی و تولید اجتماعی شناخت، مارکس در عصر حاضر.

ژان پی‌یر دوران از متفکران اجتماعی مهم فرانسه است که عمده تمرکزش را بر روی جامعه‌شناسی کار قرار داد. ویژگی حرفه‌ای او شناخت تحولات کار و وضعیت موجود در کار معاصر، صنعتی و استقرار فناوری است. نگاه این متفکر به بررسی آثار مارکس، جامعه‌شناسی کار و تحولات جامعه صنعتی از دریچه آثار مارکس، می‌تواند بسیار سازنده باشد و به شناخت جامعه معاصر و مسیرهای پیش‌رو کمک کند.

نویسنده در این کتاب عناصر پایه‌گذار جامعه‌شناسی مارکسیستی و تأثیرپذیری جامعه‌شناسان سده بیستم را از آثار مارکس آشکار می‌کند. مارکس هم‌زمان مبارز و دانشمند بود؛ و آیا می‌توان بین نوشته‌های هر یک از این دو وجه تمایز قائل شد؟ چه چیزی از نقد نظام سرمایه‌داری توسط مارکس باقی مانده است؟ چگونه می‌شود نقد نظام سرمایه‌داری را در عصر حاضر و در جوامع صنعتی پیشرفته و حتی در حوزه‌های پیرامونی تحت سلطه به کار برد؟ برای پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها، نویسنده به طرح نظریه بهره‌کشی می‌پردازد که کل نظام مفهومی مارکس بر آن استوار است. خواننده وجوه دیگر جامعه‌شناسی مارکس را در متن کتاب پی خواهد گرفت.