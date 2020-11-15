سیلوستر استالونه به «جوخه خودکشی» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سیلوستر استالونه به گفته جیمز گان که کارگردانی ادامه «جوخه کشی» را برعهده دارد، به گروه بازیگران این فیلم ملحق شده است.

گان در اینستاگرام این خبر را اعلام کرد و با انتشار یک سلفی از خودش و این بازیگر کهنه‌کار نوشت که همیشه دوست داشته با دوستش همکاری کند و امروز (شنبه) در «جوخه خودکشی» با هم کار می‌کنند و با وجود اینکه سیلوستر یک ستاره نمادین سینماست، هنوز بیشتر مردم نمی‌دانند او چقدر فوق‌العاده است.

در پاسخ به پرسش یک هوادار که سوال کرده بود آیا به این معنی استالونه هم در فیلم حضور دارد؟ پاسخ گان «بله» بود.

استالونه هم با انتشار ویدیویی این خبر را تأیید کرد و از این همکاری به عنوان یک موهبت یاد کرد و گفت این کار واقعاً لذت‌بخش است.

«جوخه خودکشی» گان قرار است ۶ آگوست ۲۰۲۱ اکران شود و مارگو رابی، ادریس البا، جان سنا، جوئل کینامن، پیتر کاپالدی و وایولا دیویس بازیگرانش هستند. گان فیلمنامه فیلم را هم نوشته است و برای آن از کمیک‌های «جوخه خودکشی» دهه ۱۹۸۰ الهام گرفته است.

استالونه پیشتر با گان در فیلم «محافظان کهکشان ۲» همکاری کرده بود.

فیلم جدید دنباله‌ای بر «جوخه خودکشی» ۲۰۱۶ به کارگردانی دیوید آیر است.