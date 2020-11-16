بازدید مجازی از یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوسالانه، یازدهمین دوسالانه ملی‬ سرامیک‌ ایران از ۱۰ آبان ماه به صورت ‏رسمی و مجازی افتتاح شد و این روزها نمایشگاه آن در فرهنگسرای نیاوران برپاست.

دست‬ اندرکاران‬ این دوسالانه، ‬با توجه به شیوع کرونا و ‏اعمال محدودیت‌های فعالیت‌های حضوری حالا با فراهم آوردن امکان بازدید مجازی به استقبال مخاطبان ‏خود رفته‌اند.‏‬ این بازدید مجازی که به صورت ۳۶۰ درجه قابل مشاهده برای علاقه مندان است، از طریق این‌ لینک قابل ‏دسترسی برای عموم خواهد بود.

مخاطبان با مراجعه به به لینک بالا می‌توانند با ورود به لینک‌های مختلف (۲۴ لینک مجزا) به صورت کامل ‏بازدیدی مجازی از این دوسالانه داشته باشند.‌

در‬ یازدهمین‬ دوسالانه‬ ملی‬ سرامیک‬ ایران، ۹۴ اثر از ۸۷ هنرمند توسط شورای انتخاب برای نمایش در نمایشگاه ‏دوسالانه ‏سرامیک انتخاب شدند.‏‬ شورای انتخاب شامل مجتبی قربانی شاه کوچکی، مجید ضیایی، بیتا فیاضی، محمود محرمی، نفیسه خلج، ‏‏بهزاد اژدری هستند. ‏