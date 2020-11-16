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۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

بازدید مجازی از یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک فراهم شد

بازدید مجازی از یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک فراهم شد

امکان بازدید مجازی ۳۶۰ درجه‌ای از یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران که در فرهنگسرای نیاوران برپاست، فراهم شد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوسالانه، یازدهمین دوسالانه ملی‬ سرامیک‌ ایران از ۱۰ آبان ماه به صورت ‏رسمی و مجازی افتتاح شد و این روزها نمایشگاه آن در فرهنگسرای نیاوران برپاست.

دست‬ اندرکاران‬ این دوسالانه، ‬با توجه به شیوع کرونا و ‏اعمال محدودیت‌های فعالیت‌های حضوری حالا با فراهم آوردن امکان بازدید مجازی به استقبال مخاطبان ‏خود رفته‌اند.‏‬ این بازدید مجازی که به صورت ۳۶۰ درجه قابل مشاهده برای علاقه مندان است، از طریق این‌ لینک قابل ‏دسترسی برای عموم خواهد بود.

مخاطبان با مراجعه به به لینک بالا می‌توانند با ورود به لینک‌های مختلف (۲۴ لینک مجزا) به صورت کامل ‏بازدیدی مجازی از این دوسالانه داشته باشند.‌

در‬ یازدهمین‬ دوسالانه‬ ملی‬ سرامیک‬ ایران، ۹۴ اثر از ۸۷ هنرمند توسط شورای انتخاب برای نمایش در نمایشگاه ‏دوسالانه ‏سرامیک انتخاب شدند.‏‬ شورای انتخاب شامل مجتبی قربانی شاه کوچکی، مجید ضیایی، بیتا فیاضی، محمود محرمی، نفیسه خلج، ‏‏بهزاد اژدری هستند. ‏

کد مطلب 5072989

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