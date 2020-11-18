ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد نیروهای یمنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خبرگزاری رسمی سعودی روز چهارشنبه در گزارشی ادعا کرد که ائتلاف نظامی به سرکردگی نیروهای سعودی یک فروند پهپاد متعلق به نیروهای انصارالله یمن را که به سوی عربستان به پرواز درآمده بود، رهگیری و منهدم کرده است.

ژنرال «ترکی المالکی» سخنگوی رسمی ائتلاف سعودی در یک بیانیه رسمی که این خبرگزاری سعودی به آن استناد کرده، مدعی شد که این پهپاد از سوی نیروهای (انصارالله یمن) برای حمله به «غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در منطقه جنوبی» به پرواز درآمده بود.

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، نیروهای ائتلاف این پهپاد را که به مثابه یک «خودروی بمب گذاری شده» توصیف کرده بودند، رهگیری و منهدم کردند.

در این بیانیه به تلفات یا میزان خسارت احتمالی اشاره ای نشده است.

گفتنی است که ائتلافِ نظامی به سرکردگی عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ با مداخله مستقیم در جنگ داخلی میان نیروهای دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله، بارها علیه نیروهای انصار الله یمن دست به عملیات نظامی زده است.