شمار قربانیان کووید-۱۹ در آمریکا از مرز ۲۵۰،۰۰۰ تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای خبری آکسیوس، داده‌های دانشگاه جان هاپکینز نشان می‌دهد که شمار قربانیان بیماری کووید -۱۹ در ایالات متحده روز چهارشنبه از مرز ۲۵۰ هزار تن گذشت.

می‌توان گفت که آمار اعلام شده در این خبر حتی از پیش بینی قبلی «آنتونی فائوچی» مدیر «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار» ایالات متحده که از کشته شدن ۲۴۰ هزار شهروند آمریکایی بر اثر این بیماری خبر می‌داد، نیز فراتر رفت.

روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی اعلام کرد که هرچند میزان مرگ و میر همچنان از نرخ ابتلا و بستری بیماران مبتلا به کووید -۱۹ عقب تر است، اما با توجه به اینکه شمار بیماران نیازمند بستری در بیمارستانها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند- با ۷۶،۸۳۰ مورد بستری در روز سه شنبه- نرخ مرگ و میر نیز مسلماً افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که به رغم افزایش شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری ویروسی در ایالات متحده، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا همچنان در تقلا برای کم اهمیت جلوه دادن تأثیر مخرب این بیماری همه گیر است؛ آن‌هم در شرایطی که رشد سریع شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری بر تقاضاها جهت اقدام فوری دولت افزوده است.