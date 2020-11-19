تردد روان در همه محورهای مواصلاتی/ جاده هراز بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای کشور آخرین وضعیت راه‌های کشور در پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه را اعلام کرد.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش برف و باران، محور چالوس و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران، آزادراه تهران - شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشد.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردیس

آخرین وضعیت جوی

بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران و مازندران

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های البرز و گیلان

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ – شاهرود

سی سخت - پادنا

محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه ۲۸ آبان ماه الی جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۹

موتورسیکلت

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ الی ساعت ۶ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۳۰ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

تبصره- تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

نقلیه سنگین (به استثنای حاملان مواد سوختی و یا فاسدشدنی)

محور هراز: تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می‌باشد. تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۳۰ از محور هراز ممنوع می‌باشد.