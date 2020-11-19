تردد روان در همه محورهای مواصلاتی/ جاده هراز بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جادهای کشور آخرین وضعیت راههای کشور در پنجشنبه ۲۹ آبان ماه را اعلام کرد.
آخرین وضعیت محورهای شمالی
تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش برف و باران، محور چالوس و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران، آزادراه تهران - شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشد.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها
ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردیس
آخرین وضعیت جوی
بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای تهران و مازندران
بارش باران در برخی از محورهای استانهای البرز و گیلان
محورهای مسدود شریانی
شهداد - نهبندان
خرم آباد - پلدختر
محدودیت تردد با تغییر مسیر
محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام میگردد.
محورهای دارای انسداد فصلی
شمشک - دیزین
اولنگ – شاهرود
سی سخت - پادنا
محدودیتهای ترافیکی چهارشنبه ۲۸ آبان ماه الی جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۹
موتورسیکلت
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ الی ساعت ۶ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۳۰ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
تبصره- تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
نقلیه سنگین (به استثنای حاملان مواد سوختی و یا فاسدشدنی)
محور هراز: تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع میباشد. تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۳۰ از محور هراز ممنوع میباشد.
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