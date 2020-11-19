۲ هزار اقلام بهداشتی و خوراکی ارتش به مناطق محروم چابهار ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ هزار اقلام بهداشتی و غذایی در قالب کمک‌های مومنانه کارکنان و خانواده‌های کوی‌های سازمانی پایگاه شهید لشگری مهرآباد و با همت بسیج کوی‌های سازمانی به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.

این کمک‌های مومنانه شامل برنج، روغن، مرغ، ماکارانی، رب، آرد، لوازم التحریر، اسباب بازی، موادضد عفونی، ماسک و دستکش یک بار مصرف و سایر اقلام بهداشتی و خوراکی بود که توسط یک فروند هواپیمای ۷۴۷ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای توزیع در بین مردم نیازمند و اقشار کم برخوردار چابهار به پایگاه هوایی شهید دلحامد اعزام و در مناطق محروم و مردم شریف کنارک توزیع شد.