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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

۲ هزار اقلام بهداشتی و خوراکی ارتش به مناطق محروم چابهار ارسال شد

۲ هزار اقلام بهداشتی و خوراکی ارتش به مناطق محروم چابهار ارسال شد

کمک های مومنانه ساکنان کوی های سازمانی پایگاه شهید لشگری توسط هواپیمای نیروی هوایی ارتش به مناطق کم برخوردار چابهار ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ هزار اقلام بهداشتی و غذایی در قالب کمک‌های مومنانه کارکنان و خانواده‌های کوی‌های سازمانی پایگاه شهید لشگری مهرآباد و با همت بسیج کوی‌های سازمانی به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.

این کمک‌های مومنانه شامل برنج، روغن، مرغ، ماکارانی، رب، آرد، لوازم التحریر، اسباب بازی، موادضد عفونی، ماسک و دستکش یک بار مصرف و سایر اقلام بهداشتی و خوراکی بود که توسط یک فروند هواپیمای ۷۴۷ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای توزیع در بین مردم نیازمند و اقشار کم برخوردار چابهار به پایگاه هوایی شهید دلحامد اعزام و در مناطق محروم و مردم شریف کنارک توزیع شد.

کد مطلب 5075385
زهرا علیدادی

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