سالار عقیلی «ققنوس» را به پرواز درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا سرایی از آهنگسازان، نوازندگان و مدرسان شناخته شده موسیقی ایرانی در یادبود چهلمین روز درگذشت محمدرضا شجریان قطعه «ققنوس» را در ۲ قالب صوتی و تصویری منتشر کرد. در این قطعه علیرضا کلیایی شاعر، پویا سرایی آهنگساز و سالار عقیلی به عنوان خواننده حضور دارند.

پویا سرایی درباره این تک آهنگ توضیح داد: این اثر به پیشنهاد من به سالار عقیلی باانگیزه تولید اثری به مناسبت چهلمین روز درگذشت استاد شجریان و ادای دین به این هنرمند ارزشمند موسیقی ایرانی کلید خورد که خوشبختانه با استقبال خوب سالار عقیلی نیز مواجه شد. در این راه علیرضا کُلیایی نازنین هم با بهترینِ اشعار خود همراه ما شد. به هر حال تصور می‌کنم. سالار عقیلی علی رغم تالمات روحی ناشی از فوت پدر بزرگوارش، بهترینِ خود را برای هدیه به مردم ایران نثار کرد که قدردانش هستم.

وی درباره دیگر عوامل اجرایی تک آهنگ «ققنوس» توضیخ داد: در این اثر علی جعفری پویان و امین عطایی به عنوان نوازنده حضور دارند. ضبط کار هم در استودیو «هنر» توسط پیام سوری و میکس و مسترینگ آن توسط امید اصغری در استودیو پاپ انجام شده است. ضمن اینکه ناصر نصیری گرافیست این اثر و نیز محمد عقیلی کارگردان و مدیر فیلمبرداری نسخه تصویریِ قطعه «ققنوس» بوده‌اند.