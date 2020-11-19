به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی صبح پنجشنبه در آئین بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی و بهره برداری از کنارگذر شرق اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر پروژه آزادراهی در کشور در دست بهره برداری است.

وی افزود: از این میزان پروژه یک هزار و ۳۴۵ کیلومتر از مسیرهای آزادراهی کشور توسط سرمایه‌گذار بخشی خصوصی در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه با توجه به اولویت بندی صورت گرفته ۹ پروژه آزادراهی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسد، اضافه کرد: این پروژه آزادراهی دارای ۶۵۱ کیلومتر مساحت است و نیاز به ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی افزود: کنارگذر شرقی شرق اصفهان، آزاد راه بزرگ و کنارگذر جنوبی شهر تهران، آزادراه اراک به خرم آباد، آزادراه اصفهان – شیراز به عنوان بلندترین آزادراه کشور، باقیمانده آزادراه منجیل به رودبار که گره ترافیکی قزوین رشت را برطرف می‌کند، آزادراه مرند – تبریز، منطقه دو آزادراه تهران به شمال، پروژه آزادراهی مراغه به هشترود و بخشی از پروژه آزادراهی حرم تا حرم در محور گرمسار تا سمنان این پروژه‌های در دست اجراست.

بهره برداری از ۶۳ کیلومتر پروژه آزادراهی در اصفهان

خادمی با بیان اینکه امروز پروژه کنارگذر شرقی شهر اصفهان به طول ۶۳ کیلومتر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، ادامه داد: با احداث این پروژه ترافیک مرکزی کشور از طریق این آزادراه بدون ورود به شهر اصفهان از بخش شرقی به بزرگراه‌ها و آزادراه‌های استان‌های جنوبی انتقال پیدا می‌کند.

وی با اشاره به کاهش ۸۰ دقیقه‌ای زمان سفر و کوتاه شدن ۳۵ کیلومتری مسیر شمال تاجنوب کشور با احداث این آزادراه ابراز داشت: قرار است فاز سوم این پروژه نیز در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اعتبار بهره برداری از این پروژه را ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ارزش به روز این پروژه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن را صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۰ درصد دولت داده است.