۶۳ کیلومتر از آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی پیش از ظهر امروز ۵ شنبه ۲۹ آبان در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی و افتتاح آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر ۹ پروژه آزادراهی به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار و جهش تولید در حال اجرا داریم که امروز آزادراه کنار گذر شرق اصفهان به عنوان یکی از این پروژه‌ها افتتاح شد.

وی افزود: همچنین آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، آزادراه منجیل-رودبار، آزادراه خرم‌آباد-بروجرد، آزادراه ایزدخواست-شیراز، آزادراه تبریز-صوفیان، آزادراه مراغه-هشت‌رود، منطقه ۲ آزادراه گرمسار-تهران و باند غربی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال از پروژه‌های آزادراهی است که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: امروز کنارگذر شرق اصفهان به طول ۶۳ کیلومتر در قالب ۳ خط رفت و ۳ خط برگشت افتتاح شد؛ با احداث این پروژه ترافیک آزادراه‌های قم و کاشان به اصفهان، از طریق این آزادراه کاهش یافته و به شرق اصفهان هدایت می‌شود؛ سپس به آزادراه‌ها و بزرگراه‌های در مسیر استان فارس هدایت خواهد شد.

وی کاهش ۸۰ دقیقه‌ای زمان سفر با تکمیل این آزادراه را یادآور شد و گفت: آزادراه کنار گذر شرق اصفهان حلقه ارتباطی آزادراه‌های شمال و جنوب اصفهان است و موجب روان شدن ترافیک در مقطع اصفهان می‌شود.

خادمی با بیان اینکه این پروژه موجب کاهش سوانح رانندگی و کاهش آلودگی هوا می‌شود، افزود: با تکمیل این آزادراه ترافیک عبوری از داخل اصفهان نخواهیم داشت و به شرق اصفهان هدایت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: این آزادراه نسبت به جاده موجود ۳۵ کیلومتر کاهش مسیر دارد و عامل تحول اقتصادی برای شرق اصفهان است که از نظر پروژه‌های جاده‌ای، نیاز بیشتری دارد.

وی درباره ارزش پروژه اظهار کرد: برای این پروژه ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که ارزش روز آن ۱,۳۰۰ میلیارد تومان است، البته از سوی سرمایه‌گذار قبلی نیز سرمایه‌گذاری به ارزش امروز ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شده است و بدین ترتیب ارزش امروز پروژه ۱,۸۰۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این پروژه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ۷۰ درصد و سرمایه‌گذاری دولت ۳۰ درصد است.

خادمی در پاسخ به سوال رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قطعه سوم این آزادراه چه زمانی افتتاح می‌شود، گفت: هدفگذاری ما پایان تابستان ۱۴۰۰ برای تکمیل ۳۰ کیلومتر باقی مانده است، اما برآورد می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ این پروژه تکمیل شود.