به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز قبل از شروع تمرین خود تست کرونا دادند.

بشار رسن هافبک تیم ملی عراق نیز که در رسانه‌های کشور خود به دلیل حضور در اردوی تیم ملی این کشور مشکوک به کرونا تشخیص داده شده بود همراه با سایر بازیکنان پرسپولیس تست کرونا داد.

با این حال هافبک عراقی پرسپولیس در رختکن این تیم همراه با سایر بازیکنان حضور داشت تا خود را برای تمرین آماده کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۲۰ شنبه هفته آینده با صنعت نفت آبادان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بازی می‌کند. دیدارهای لیگ برتر همچنان به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.