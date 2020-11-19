ورود امام عسکری به گرگان؛ نقطه ثقل معنوی مردم دارالمومنین

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سوم ربیع الثانی روز تشریف فرمایی امام حسن عسکری (ع) به گرگان است و در این روز، سرزمین گرگان که از دیرباز مأمن مؤمنان و متدینین بوده با قدوم مبارک یازدهمین اختر امامت و ولایت نورانیتی دو چندان یافته و این موضوع مایه مباهات و افتخار مردم این دیار است.

سوم ربیع الثانی روز ورود پدر گرامی امام زمان (عج) به سرزمین گرگان و استرآباد و روز عنایت ایشان به مردم این خطه و شفا یافتن گروهی به دست آن امام همام است. این امر بهانه‌ای برای توجه دل‌ها و قلب‌ها به سمت ولایت و توسل به ذیل توجهات اهل بیت (ع) است.

از دوم تا هشتم ربیع الثانی به عنوان هفته فرهنگی گرگان نامگذاری شده است لذا در این زمینه با تاریخ نگار برجسته کشور گفتگو کردیم، غلامرضا خارکوهی به خبرنگار مهر گفت: منابع مختلفی حضور امام حسن عسکری (ع) در استان گلستان را اثبات کرده‌اند.

وی گفت: منابع معتبری از جمله بحارالانوار، مستدرک الوسایل و غیره بر ورود امام به گرگان صحه می‌گذارند.

خارکوهی افزود: در سال ۲۵۵ قمری یکی از اهالی منطقه به نام «جعفربن شریف جرجانی» عازم مکه ‎شده و در سامرا با امام حسن عسکری (ع) دیدار و امانات و هدایای مردم گرگان را تقدیم ایشان می‌کند و در ادامه امام حسن عسکری (ع) می‌فرمایند پس از بازگشت شما، روز سوم ربیع الثانی من به شهر شما آمده و با مردم دیدار خواهم کرد.

وی با بیان اینکه روز سوم ربیع الثانی مصادف با عصر روز جمعه امام حسن عسکری (ع) به صورت طی‌الارض به گرگان وارد می‌شوند، افزود: این اتفاق مهم در قرن سوم هجری رقم خورد و این موضوع بیانگر آن است که در اوایل اسلام مردم منطقه گلستان ارادت ویژه‌ای به اهل بیت پیامبر (ص) داشتند.

مردم گلستان و گرگان ارادت ویژه به اهل بیت (ع) داشتند تاریخ نگار برجسته گلستان با بیان اینکه در آن زمان نام منطقه استرآباد بود، اضافه کرد: امام حسن عسکری (ع) در شهر گرگان با مردم دیدار داشته و قدمگاه ایشان هم معروف است.

خارکوهی متذکر شد: طبق نقل و قول و روایات، امام حسن عسکری (ع) در گرگان حاضر شده و در باب معارف الهی پند و اندرزهایی به مردم داده و تعدادی از بیماران لاعلاج را هم شفا داده است.

وی گفت: در منابع تاریخی آمده که امام حسن عسکری (ع) جز استان گلستان به چند شهر دیگر هم به صورت طی‌الارض سفر داشته است.

تاریخ نگار برجسته کشور یادآور شد: در فرهنگ و مذهب مردم گرگان این سفر نهادینه شده و هر ساله روز سوم ربیع‌الثانی را به عنوان سالروز ورود امام حسن عسکری (ع) به شهر گرگان جشن می‌گیرند و قدمگاه ایشان گلباران می‌شود.

وی بیان کرد: حضور پدر امام زمان (عج) به شهر گرگان یک رویداد بزرگ، تاریخی و مذهبی برای مردم گلستان به شمار می‌رود و باید این فرصت را غنیمت دانست.

خارکوهی تاکید کرد: نباید از کنار چنین رویداد بزرگی به سادگی بگذریم و باید شهر گرگان از این ظرفیت مطلوب معنوی استفاده کرده و آن را به همگان بشناسانیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی است و مسائل دینی ما باید به شکل فرهنگی دنبال شود.

خارکوهی تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا شهر گرگان که در همه عرصه‌ها عشق و ارادت خود را به اهل بیت (ع) ثابت کرده به شهر انتظار تبدیل شود.