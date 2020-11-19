یک سریال رادیویی با موضوع «ایدز» تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «روبان قرمز» با موضوع بیماری ایدز و به سفارش رادیو سلامت در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده که از رادیو نمایش نیز پخش می شود.

مینو جبارزاده کارگردان این نمایش رادیویی گفت: زهرا کولیوند طرح این نمایش را به من پیشنهاد داد، قبول کردم و آن را نوشت که انصافا داستان زیبایی دارد، ملودرام است با چاشنی طنز و در عین حال غم انگیز. من سعی کردم در انتخاب بازیگر دقت کنم تا جنبه طنز آن نیز حفظ شود و با خود فکر کردم برای بیان چنین موضوع تلخی که درباره ایدز است و امکان دارد به طور اتفاقی برای خیلی ها پیش بیاید بهتراست که ما تلخی آن را بگیریم وبه جنبه طنز آن اضافه کنیم برای همین سعی کردم بازیگرانی را انتخاب کنم که قریحه طنز دارند.

وی گفت: در این بین از نورالدین جوادیان و سعیده فرضی خواهش کردم که بازیگر نقش های اصلی باشند ، در نقش دو نفر که یکی از آنها مبتلا به ایدز است و روبان قرمز دارد و دیگری مبتلا به بیماری ام اس است و هیچکدام از بیماری یکدیگر خبر ندارند و قرار است در سن بالا با هم ازدواج کنند اما در این بین اتفاقاتی رخ می دهد.

سریال رادیویی «روبان قرمز» از روز شنبه اول آذر، ساعت ۶:۱۵ به روی آنتن رادیو نمایش می رود و ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه از رادیو سلامت پخش می شود.