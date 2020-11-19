تلاش برای کاهش شیوع بیماری کرونا تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعدازظهر پنج شنبه در خصوص همکاری مردم در رعایت پروتکل ها بهداشتی اظهارکرد: تبعیت از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا و تلاش برای قطع زنجیره انتقال این بیماری وظیفه شرعی و انسانی همه آحاد جامعه است لذا مردم نباید از هیچ تلاشی برای مبارزه با این ویروس فروگذار کنند.

وی افزود: این روزها موج سوم ویروس کرونا در کشور شروع شده و متاسفانه این موج با شدت زیادتری، بیماران را در کشور مبتلا کرده است بنابراین همه وظیفه دارند در مقابله با این ویروس همکاری ویژه داشته باشند.

نورمفیدی ادامه داد: در این مدت کادر پزشکی و درمانی و پرستاران با انجام وظیفه خود سنگ تمام گذاشته و شهید داده اند و مردم هم وظیفه اسلامی و انسانی دارند، همان طور که نماز خواندن بر ما واجب است رعایت دستورات ستاد مبارزه با کرونا را هم باید رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی باید جدی گرفته شده و همزمان مسأله دعا هم بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه خدای متعال در چنین شرایطی به بندگانش دستور داده که متوجه ذات اقدس الهی باشند، اضافه کرد: خداوند در قرآن فرموده «أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ»؛ امروز بشریت در مقابل این ویروس مضطر است و به این زودی ها هم مشخص نیست که بتواند به یک راه مطمئن در مقابله با کرونا برسد بنابراین همه در حال اضطرار هستیم و انسان مضطر را کسی جز خداوند متعال پاسخگو نیست.

نورمفیدی با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) بیان کرد: انسان بیمار وقتی از عمق جانش اسم خدا را بر زبان جاری می کند آرام می شود «ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مالِهِ الرَّجاءُ» خدایا رحم کن به ما در این شرایط «یَا سَابِغَ النِّعَمِ، یَا دَافِعَ النِّقَمِ» ای خدایی که همیشه نعمت هایت را به سوی ما سرازیر می کنی.

امام جمعه گرگان گفت: این ویروس خطرناک از جمله سختی ها و گرفتاری هاست که دامنگیر بشریت شده، لذا باید از خداوند بخواهیم عنایتی کند تا بشریت بتواند این گرفتاری را از سر راه خود بردارد.

وی بیان کرد: توصیه بنده دراین شرایط به همه مردم دعا به درگاه الهی است؛ بعد از خواندن نماز دعا کنند و آنهایی را که سحر خیز هستند در دل شب و وقت سحر که موقع عنایات خاص حضرت حق به بندگان است دست به دعا شوند.

نورمفیدی افزود: از همه مردم تقاضا دارم از دعا غافل نشویم و با تضرع به درگاه الهی بخواهیم هر چه زودتر خداوند این بلا را از جامعه بشریت مخصوصاً جامعه خودمان بردارد تا به سلامتی از این گرفتاری خارج شویم.