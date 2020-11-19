به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان، بعد از ظهر امروز پنجشنبه، در نشستی خبری در کابل حضور یافتند.

در این نشست، غنی خطاب به عمران خان گفت: ما به دنبال یک آتش‌بس همه جانبه هستیم و در شرایط کنونی حضور شما در افغانستان بسیار مهم و برجسته است تا بتوانیم بر مشکلاتی که در گذشته داشتیم غالب شویم.

وی ادامه داد: ما باید به تفاهم برسیم و یک دیدگاه مشترک همکاری ایجاد کنیم. نه تنها این همکاری برای افغانستان و پاکستان ضروری است بلکه در منطقه نیز باید به چشم یک تغییر دیده شود.

غنی افزود: پذیرفتن سیاست تعامل‌زا بسیار مهم است. ما می‌خواهیم که در این سیاست با موضوعات بسیار مهم روبه رو شویم و در نهایت، اساس اعتماد را بنا کنیم.

در همین حال، عمران خان گفت: من در شرایطی به افغانستان سفر کردم که مردم پاکستان نیز نگران عدم صلح در افغانستان هستند. ما می‌دانیم که با وجود گفتگوها، سطح خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. پاکستان برای پایان دادن به این خشونت‌ها هرچه در توان دارد به خرج خواهد داد.

وی افزود: پاکستان برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان، فراتر از انتظار دولت و مردم افغانستان، کار خواهد کرد.

امروز پنجشنبه، عمران خان نخست وزیر پاکستان در سفری یک روزه، در راس یک هیات بلندپایه دولتی وارد کابل شد. هدف اصلی سفر عمران خان به کابل، گفتگو در مورد صلح، روابط دوجانبه و تقویت روابط تجاری بین دو کشور عنوان شده است.