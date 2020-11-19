معرفی نامزدهای جشنواره آنلاین فیلم کوتاه «کشف استعداد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، نامزدهای بخش مسابقه فیلم کوتاه اولین «جشنواره آنلاین فیلم کوتاه کشف استعداد» از میان ۳۸ فیلم انتخاب شده در این بخش مشخص شدند.

نامزدهای بخش فیلم مسابقه کوتاه مختلف به شرح زیر است:

بهترین فیلم:

۱. اجباری (تهیه‌کننده: محمدجواد خورشا)

۲. ابرهای کومولوس (تهیه‌کننده: رضا کوه‌پور)

۳. ناتمام (تهیه‌کننده: محمدباقر تیموری)

۴. دووف (تهیه‌کننده: مجید برجی صداقت و مجتبی صدرمنش)

۵. بی تیمار (تهیه‌کننده: علیرضا روئین‌فر)

بهترین کارگردانی:

۱. دووف (کارگردان: مجید برجی صداقت)

۲. اجباری (کارگردان: محمدجواد خورشا)

۳. ابرهای کومولوس (کارگردان: رضا کوه‌پور)

۴. ناتمام (کارگردان: رضا سلاح‌ورزی)

۵. سی‌پی (کارگردان: آرش قاسمی)

بهترین فیلمنامه:

۱. ناتمام (نویسنده: رضا سلاح‌ورزی)

۲. ابرهای کومولوس (نویسنده: رضا کوه‌پور)

۳. دووف (نویسنده: مجید صداقت برجی و آتوسا افسری)

۴. اجباری (نویسنده: محمدجواد خورشا)

۵. نه‌چیر (نویسنده: نوید زارع)

بهترین بازیگر مرد:

سهیل کرم یار (برای فیلم اجباری)

سهیل قنادان (برای فیلم اجباری)

سینا بیضاوی (برای فیلم سرگردان)

ایمان اصفهانی (برای فیلم ناتمام)

مهدی قمر (برای فیلم برچسب)

بهترین بازیگر زن:

مریم کاظمی (برای فیلم سی پی)

مهتاب ثروتی (برای فیلم سایه ارغوان)

بیتا عزیز اقلی (برای فیلم ناتمام)

شیرین جروقی (برای فیلم ناتمام)

میترا شاکری (برای فیلم ابرهای کومولوس)

پوران درخشنده، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، جواد طوسی و سیروس الوند اعضای هیات داوری نخستین دوره از «جشنواره آنلاین فیلم کوتاه کشف استعداد» به دبیری شهرام اسدزاده هستند.

این جشنواره از ۲۲ آبان آغاز شده است و تا امشب ۲۹ آبان ادامه دارد.

اختتامیه اولین جشنواره آنلاین فیلم کوتاه «کشف استعداد» فردا جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۲۰ با معرفی برندگان بخش رقابتی فیلم کوتاه به صورت کاملاً آنلاین برگزار خواهد شد.

برگزیدگان بخش کشف استعداد در بخش جداگانه‌ای معرفی خواهند شد.