  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۱۷

در راستای توسعه محصولات کشاورزی؛

گروه جهادی شهید احمدی روشن شوشتر اختراع خود را ثبت کرد

گروه جهادی شهید احمدی روشن شوشتر اختراع خود را ثبت کرد

شوشتر- گروه جهادی شهید احمدی روشن بسیج مهندسین صنعت شوشتر طرحی را در راستای ارتقای حوزه کشاورزی اختراع کرده و به ثبت رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، «هادی سعدی» مدیر بسیج مهندسین صنعت و معدن شوشتر و «محمد منصوری فر» معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر اختراعی را به عنوان ساخت مکانیزم تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن به ثبت رساندند.

با توجه به اینکه نهرکن‌های موجود در بازار قابلیت تغییر عرض و عمق کار ندارند، کاربرد این دستگاه به این صورت است که جهت‌دهی انتقال آب در زمین‌های کشاورزی از دستگاهی به نام نهرکن استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال با افزایش عرض نهرکن عمق آن کاهش می‌یابد و برعکس.

در طراحی جدید که منجر به اختراع شد، با تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن و با استفاده از دو جک هیدرولیکی می‌توان متناسب با دبی آب ورودی به زمین‌های کشاورزی عرض و عمق نهرکن را تنظیم کرد.

از مزایای این دستگاه می‌توان به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش هزینه کارگری، کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان آبیاری اشاره کرد.

به گزارش مهر، معاونت علمی و پژوهشی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان این طرح را ثبت کرده است.

کد مطلب 5075848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها