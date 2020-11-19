گروه جهادی شهید احمدی روشن شوشتر اختراع خود را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «هادی سعدی» مدیر بسیج مهندسین صنعت و معدن شوشتر و «محمد منصوری فر» معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر اختراعی را به عنوان ساخت مکانیزم تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن به ثبت رساندند.

با توجه به اینکه نهرکن‌های موجود در بازار قابلیت تغییر عرض و عمق کار ندارند، کاربرد این دستگاه به این صورت است که جهت‌دهی انتقال آب در زمین‌های کشاورزی از دستگاهی به نام نهرکن استفاده می‌شود؛ به عنوان مثال با افزایش عرض نهرکن عمق آن کاهش می‌یابد و برعکس.

در طراحی جدید که منجر به اختراع شد، با تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن و با استفاده از دو جک هیدرولیکی می‌توان متناسب با دبی آب ورودی به زمین‌های کشاورزی عرض و عمق نهرکن را تنظیم کرد.

از مزایای این دستگاه می‌توان به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش هزینه کارگری، کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان آبیاری اشاره کرد.

به گزارش مهر، معاونت علمی و پژوهشی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان این طرح را ثبت کرده است.