به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش بیشترین بیماران کرونایی در بیمارستان‌های پایتخت شکل می‌گیرد و همین مسئله باعث افزایش بار بیماری شده است که در نتیجه آن، کادر درمان را دچار فرسودگی و خستگی کرده است.

حالا در آستانه شروع تعطیلی دو هفته‌ای کشور، انتظار می‌رود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، شرایط بیمارستان‌ها تغییر کرده و باعث ریکاوری نیروهای بهداشتی و درمانی شود.

خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام (ره)، با عنوان این مطلب که قرنطینه دو هفته‌ای می‌تواند فرصتی برای استراحت کادر درمان باشد، گفت: در دو سه هفته اخیر که مردم بیش از گذشته مراعات کرده‌اند، در بیمارستان امام خمینی شاهد روند کاهشی بستری بوده‌ایم.

وی افزود: در مجتمع بیمارستان امام خمینی، کم کم تخت‌های بیمارستان خالی از بیمار کرونایی می‌شود.

صادق نیت، ابراز امیدواری کرد تا در دو سه هفته آینده نتیجه قابل قبولی از کاهش مبتلایان به کرونا را شاهد باشیم.

علی شاه عباسی رئیس بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش هم مردم را از ساده انگاری در مورد بهبود شرایط کرونایی برحذر داشت و گفت: اگر چه در دو سه روز گذشته مراجعان به بیمارستان کمتر شده است اما نباید این بیماری را ساده گرفت.

وی افزود: برای غلبه بر شیوع این بیماری باید از شیوع ویروس کرونا با تدابیر مختلف جلو بود. آموزش‌ها را مجازی کنیم. در مرزهای کشور کنترل بیشتر صورت گیرد و محدودیت‌های شخصی بیشتر شود.

شاه عباسی ادامه داد: در موج اول بیماری، تدابیر جدی تری اتخاذ شد و محدودیت‌های اعمالی شدیدتر بود. در آن زمان حتی در مقطعی انجام جراحی‌های غیر اورژانس متوقف شده بود. اکنون شاید به واسطه کمتر شدن سخت گیری ها، مردم هم ساده‌تر با بیماری برخورد می‌کنند در حالی که بر شدت بیماری افزوده شده است.

وی افزود: متأسفانه همچنان سفر، مهمانی، جشن، مراسم عزا و دورهمی ها در برنامه‌های مردم هست. این اقدامات بسیار خطرناک هستند، تعداد مبتلایان و افراد ناقل در سطح جامعه بالا است و شانس انتقال بیماری بیشتر شده است.

شاه عباسی گفت: تعداد بیماران به صورت تصاعدی رو به افزایش است که البته یک جنبه آن به بهبود بیماریابی و افزایش تست‌ها بر می‌گردد و از لحاظ آزمایشگاهی کشف بیماری بیشتر شده است. با این حال واقعیت این است که با توجه به آمار بالای بیماران، ویروس به صورت تصاعدی در حال انتشار است و باید راه‌های انتقال را بست و زنجیره را قطع کرد.

وی افزود: اگر شخصی بیمار شد حتماً توصیه‌های بهداشتی و قرنطینه خانگی را جدی بگیرد و به سلامت بقیه اعضای خانواده و جامعه اهمیت بدهد. حتی بعضاً در کادر درمان و پزشکان هم شاهد بودیم که بیمار شده‌اند ولی دوران قرنطینه را کامل نگذرانده و به کار برگشته‌اند. برخی بیماری را کتمان می‌کنند که حرکتی ضد اجتماعی و ضد سلامت است.

شاه عباسی گفت: ما کمبود تخت نداریم، اما تخت خدمات می‌خواهد، اکسیژن می‌خواهد و دستگاه‌های اکسیژن باید تکافوی نیاز را بکند. در حالت معمول یک بیمارستان به تعداد زیادی دستگاه اکسیژن نیاز ندارد، اما اکنون که در نیمی از تخت‌های ما بیماران کرونایی بستری هستند و همه اکسیژن نیاز دارند، دستگاه‌ها اصلاً پاسخگو نیست. ظرفیت را بالا برده ایم و دستگاه‌های جدید خریداری شده اما همچنان به علت زیاد بودن تقاضا با مشکل روبه رو هستیم.

وی افزود: این بیماران به شدت وابسته به اکسیژن هستند. از سوی دیگر ارائه خدمات به پرسنل نیاز دارد، چهار تن از همکاران ما به شهادت رسیده اند و اکنون ۵۰ تن از کادر پرستاری و پزشکان بیمارستان مبتلا شده و در مرخصی استعلاجی و قرنطینه بوده و یا بستری هستند.