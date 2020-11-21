به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز روز اول آذرماه است که آغاز طرح جامعی است که باید در شهرهایی که وضعیت قرمز، نارنجی و زرد دارند، اجرایی و عملیاتی شود، اظهار داشت: در واقع ما یک دوره بسیار سخت در آغاز کرونا که مربوط به ماه اسفند سال قبل و فروردین امسال می‌شد، داشتیم که مقررات و دستورالعمل‌هایی بود و مردم همراهی بسیاری خوبی داشتند و الحمدلله وقتی از فروردین وارد اردیبهشت شدیم، کاملاً فضای فشار کرونایی به کشور کم شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: از آن زمان یعنی اردیبهشت که فشار کم شده بود، تا امروز یک عددی حدود پنج، شش ماه از آن زمان می‌گذرد و در این مدت متأسفانه با موج دوم کرونا در برخی استان‌ها مواجه شدیم و اکنون هم با موج سوم کرونا مواجه شدیم که بر تعطیلی هوشمند شهرها وابسته به شرایط و محدودیت‌هایی که در شهرها اجرا می‌شود، تصمیم گرفتیم.

وی عنوان کرد: هدف اصلی ما از این کار این است که انتقال ویروس را کنترل کنیم و این انتقال به کمترین حد ممکن خود برسد و افراد مبتلا را سریع‌تر شناسایی کنیم و بدون نیاز به بستری سریع‌تر درمان و افراد نیازمند به قرنطینه به خوبی مراقبت و مواظبت شوند و تجمع و تردد را نیز کاهش دهیم. در بعضی جاها برای کاهش تردد و تجمع ناچار به تعطیلی شدیم.

رئیس جمهور بیان کرد: مردم عزیز ما بدانند ما قبلاً می‌گفتیم همه پروتکل‌ها را برای سالم ماندن خود، اقوام و کاهش فشار از روی کادر درمان رعایت کنید، الان مورد دیگری اضافه شده که علاوه بر این‌ها، ما باید همه اصول را مراعات کنیم برای اینکه فشار اقتصادی بر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی که از امروز ایجاد می‌کنیم، هرچه سریع‌تر کم شود و اگر همه مراعات کنیم این مدت ممکن است ۱۰ روز بشود و اگر رعایت نکنیم ممکن است خدای ناکرده در این دو هفته هم به نقطه مطلوب نرسیم.

روحانی گفت: حالا برای اینکه این تعطیلات بتواند ما را به هدف برساند الزاماتی داریم. اولین الزام، مسئولیت پذیری آحاد مردم است‌. یعنی اصلاً این تعطیلات پیامش فقط این بود که به مردم بگوییم مسأله ویروس کرونا خیلی جدی است و همه باید مراعات کنیم. بحث سر تعطیلی و بسته شدن مغازه نبود.

وی افزود: بحث سر این بود که مردم در فاصله‌های اجتماعی و دورهمی‌ها مراعات کنند. الان آن مقدار که کسب و کار برای این بیماری مشکل ایجاد کرده خیلی بیشتر از آن دورهمی مشکل ایجاد کرده است‌. فردی فوت می‌کند و همه اقوام و دوستان نزدیک می‌گویند بد است اگر تشییع جنازه یا خانه متوفی برای عرض تسلیت نرویم. این جمع شدن‌ها با نتیجه تحقیقاتی که اخیراً به دست آمده، در حالی که قبلاً می‌گفتند عطسه و سرفه کردن باعث انتقال سریع می‌شود، خود حرف زدن و صحبت کردن افشانه‌های تنفسی منتشر می‌کند که ممکن است سنگین یا سبک باشد. معمولاً در خانواده جمع می‌شوند کم کم ماسک را بر می‌دارند، اگر یکی مبتلا باشد و در جمع صحبت کند مخصوصاً اگر زمان حضورشان در جمع کوتاه نباشد و از طرفی سیستم تهویه درستی در آنجا نباشد، باعث خواهد شد بقیه همه مبتلا شوند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما امروز می‌بینیم بسیاری از ابتلاها خانوادگی و گاهی دو نفر و حتی یک نفر بی علامت بوده و همه را مبتلا کرده است. بنابراین مسئولیت پذیری آحاد افراد جامعه به معنای الزام اول است تا این محدودیت بتواند اثربخشی داشته باشد. مسأله دوم ضمانت اجرای مصوبات است‌. ما مصوبات زیادی را تصویب کردیم که اگر اجرا نشوند و فقط مرکب روی کاغذ باشد تأثیری ندارد و کاری نمی‌کند. آنچه هست باید اجرا شود.

روحانی گفت: افرادی هستند که مقداری بی مبالات هستند و دستگاه‌هایی که مسئولیت ضمانت اجرا با آنها است، دستگاه‌های ناظر، ضابطین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بسیج، تعزیرات، اتحادیه‌ها و همه آنهایی که باید مراعات کنند و از طریق قرارگاه مرتب به آنها اطلاع رسانی و ابلاغ می‌شود همه باید اقدام کنند تا پایش مستمری نسبت به بیمارها صورت گیرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز پیشنهادی در جلسه مطرح و قرار شد قرارگاه روی آن بررسی کند و آن این بود که همه افراد باید کارت ملی یا یک کارت شناسایی معتبر دارای شماره ملی فرد همراه داشته باشند تا نگذاریم فرد مبتلا وارد سیستم حمل و نقل، کسب و کار و محل اجتماعات شود و آن را دنبال خواهیم کرد. الزام سوم لزوم همکاری همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است. اگر بنا باشد بگوییم این کار را قرارگاه یا نیروی انتظامی انجام دهد صحیح نیست. همه باید با هم و دست به دست هم این کار را انجام دهیم.

روحانی تصریح کرد: الزام چهارم کمک‌های، محلات، مساجد، بسیج، خیرین، هلال احمر، سمن‌ها مخصوصاً نسبت به آنهایی که در قرنطینه هستند باید یاری کنند یا آنهایی که احساس می‌شود مبتلا هستند را به مراجع هدایت کنند تا از آنها تست گرفته و خوشبختانه امروز اعلام شد تست از ۲۰ هزار و ۲۵ هزار نفر تجاوز کرده و ان شاءالله روزانه ۱۰۰ هزار تست سریع خواهد رسید و این خبر بسیار خوشی است.

وی اضافه کرد: البته تعداد مبتلا یکدفعه بالا می‌رود اما از آن طرف با ادامه این روند تعداد مرگ و میر و حتی تعداد بستری‌ها کاهش پیدا می‌کند و شناسایی سریع و به موقع عمل کردن تنها راه است. الزام پنجم اطلاع رسانی به موقع، شفاف و روشن است. چه تصمیماتی که اینجا گرفته می‌شود چه تصمیمات قرارگاه و چه توصیه‌های وزارت بهداشت باید به موقع با زبانی روشن، صریح و ملموس برای مردم تشریح شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسأله ششم که بسیار مهم است اقناع سازی مردم است، گفت: مردم باید قانع شوند که ما در این شرایط راه دیگری نداریم. اگر واکسن مطمئن داشتیم می‌گفتیم واکسن را تزریق کن دو ماه یا سه ماه در امان هستی. اگر داروی مطمئن هم داشتیم می‌گفتیم این دارو را استفاده کن اما هیچکدام از اینها وجود ندارد. بنابراین هیچ راهی جز همین توصیه‌ها، فاصله‌ها، مراعات اصول بهداشتی، دور هم جمع نشدن‌ها و کاهش تردد و اجتماع، نداریم. اتفاقاً یکی از مصوبات کاهش تردد شبانه بود زیرا بسیاری از دورهمی ها ناشی از همین ترددها است و ما باید در کنار این طرح، طرح‌های مکمل را هم پیدا و اضافه کنیم تا به نتیجه برسیم.

روحانی اظهار کرد: موضوع هفتم هم اقدام صدا و سیما است که برای ساعات فراغت مردم برنامه‌های شادی داشته باشد و وقت آنها را پر کند و آموزنده هم باشد. دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هم باید برای فرزندان از طریق فضای مجازی درس خود را ادامه دهند و این جز الزاماتی است که باید اجرا شود. مورد هشتم و آخر، اقدامات حمایتی و جبرانی است. یعنی حالا که گفتیم مردم دو هفته کسب و کار و فعالیت اقتصادی شأن تعطیل شود در حد امکان و توان باید مردم را یاری کنیم‌.

وی تاکید کرد: به همین دلیل امروز مصوب شد برای حدود نزدیک به ۳۰ میلیون نفر، ماهانه برای چهار ماه تا پایان امسال در هر ماه بلاعوض ۱۰۰ هزار تومان به آنها بدهیم و برای این ۱۰ میلیون و خرده‌ای خانواده وام یک میلیون تومانی مقرر شد شبیه به همان وام اوایل سال که بازپرداخت آن وام هم ۳۰ ماهه و بلاعوض است. برای وام هم تصمیم گرفته شد.

رئیس جمهور ادامه داد: مسأله پرداخت پول گاز و مشکلاتی که برای چک به وجود می‌آید و موارد دیگر، مشابه چیزهایی است که در اوایل سال تصویب کردیم و امهالی دادیم برای اینکه از مشکلات مردم کاسته شود. با اجرای طرح جامع با این ۹ الزام که همه باید دست به دست هم دهیم، مردم ما بتوانند با مشکلات کمتری این دوران را سپری کنند.

روحانی در پایان عنوان کرد: اگر همه مردم رعایت کنند نیاز به یک ساعت تعطیلی نخواهیم داشت. اگر تمام مردم دستورالعمل‌ها را مراعات کنند و دورهمی ها را کنار بگذارند و در تجمعات غیر ضرور شرکت نکنند و ترددها را کاهش دهند، وضعیت بهبود می‌یابد. این تعطیلات برای این بود که به مردم بگوییم شرایط سخت است و شرایط هشدار است. خیلی امیدواریم مردم با مراعات خود، هم تعطیلات را کوتاه کنند، هم نقل و انتقال بیماری و هم فوتی‌ها را کاهش دهند و هم نگرانی نسبت به این ویروس کاهش یابد و ان شاءالله در سلامت کامل باشند.